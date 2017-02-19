«اشرف غنی» با معاون رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رها»، «محمد اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با «مایک پنس» معاون رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد.

دو طرف در این دیدار در مورد گسترش همکاری ها در عرصه های امنیتی و اقتصادی و مسائل منطقه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

غنی و پنس همچنین در مورد وضعیت امنیتی، چالش های عمده ناشی از تروریسم منطقه ای و بین المللی، خطرات فعلی و دراز مدت تروریسم و حامیان منطقه ای آن گفتگو کردند.

مایک پنس در این دیدار گفت که افغانستان برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است و ایالات متحده آمریکا به حمایت ها و همکاری های خود با مردم و دولت افغانستان ادامه میدهد.

وی همچنین از قربانی ها و شهامت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نیز به نیکی یاد کرد.

در مقابل، رئیس جمهور افغانستان نیز از کمک و همکاری های آمریکا در بخش های مختلف با افغانستان قدردانی کرد.

غنی و پنس همچنین در مورد برنامه امنیتی چهار ساله افغانستان و آمادگی ها برای برگزاری انتخابات آینده این کشور گفتگو کردند.

معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین در خصوص افزایش نیروهای آموزشی آمریکا در افغانستان گفت که ارزیابی های کشورش در این زمینه جریان دارد.

اشرف غنی نیز تاکید کرد که جنگ افغانستان جنگ داخلی نیست، بلکه این کشور در خط نخست امنیت جهانی و مبارزه با تروریسم قرار دارد.

وی افزود که افغانستان همه ظرفیت های لازم برای مبارزه با تروریسم در منطقه را در اختیار دارد و با افزایش خطر تروریسم منطقه ای و بین المللی میتواند از طریق همکاری ها بین دو کشور در این عرصه به صورت موثرتری اقدام کند.

رئیس جمهوری افغانستان همچنین در مورد افزایش ظرفیت های نیروی هوایی افغانستان صحبت کرد و بر ضرورت تجهیز و تقویت بیشتر این نیروها تاکید کرد.

غنی در پایان این دیدار از معاون رئیس جمهور آمریکا دعوت کرد تا در فرصت مناسب از افغانستان دیدار کند.

مایک پنس نیز ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک با غنی در واشنگتن ملاقات کند.