مخالفت دشمنان به دلیل آرمان های انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی عصر یکشنبه در گردهمایی بزرگ جبهه نیروهای مردمی انقلاب اسلامی، با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی معادلات و فرضیاتی که در دنیا مطرح بود را برهم زد، افزود: هرچه از عمر و تثبیت انقلاب میگذرد، نگاه دنیا به این انقلاب تغییر میکند؛ چراکه آنها هرگز چنین تصوری نداشتند که انقلاب اسلامی ایران عمری طولانی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: همه مخالفتهایی که از انقلاب صورت گرفته، نه برای حکومت جمهوری اسلامی بلکه برای آرمانهای انقلاب اسلامی است؛ چراکه این شیوه حکومت در جای دیگر دنیا نیز وجود دارد اما آرمانهای انقلاب در هیججای دنیا نیست و لذا این آرمانها قابل معامله و مذاکره نیست.
قاسمی افزود: آنها برای اینکه این آرمانها را از ما بگیرند به اشکال مختلف تلاش کردند، از جنگ، ترور، ایجاد اختلاف میان مسئولین کشور تا تحریمهای اقتصادی اما با تمام اینها امروز قدرت منطقهای جمهوری اسلامی ایران، بلامنازعه و زبانزد همه مردم دنیاست.
وی با ابراز خرسندی از اینکه قدرت ایرانیان از مردم منطقه نیرویی درست کرده که برای نظام سلطه ایجاد وحشت کرده است، افزود: ساماندهی نیروی حشدالشعبی در عراق پدیدهای است و امروز صدها هزار نفر از خود مردم عراق مدافع حرم هستند و در کنار آن نیروهای بسیج مردمی سوریه، حزبالله در لبنان و انصار الله در یمن شکل میگیرد که تمام اینها قدرت بزرگ غیرقابل تغییر و از قدرتهای انقلاب اسلامی است و مسلماً باقدرت ایجادشده مخالفت خواهد شد.
وزیر سابق نفت افزود: آنها از تحریم بهعنوان حربهای مهم علیه جمهوری اسلامی استفاده کردند و هنگامیکه آن را شکل دادند به دنبال فروپاشی ساعتی این نظام بودهاند، اما ما با حضور و دلگرمی رهبری توانستیم از این گلوگاه عبور کنیم و آنها متوجه شدند که ما از این تحریم، به خودکفایی نزدیک میشویم و نگران شدند.
قاسمی بابیان اینکه نگاه ما به کشور باید خودکفایی باشد بر منحصربهفرد بودن امکانات و منابع بالقوهٔ کشور تأکید کرد و افزود: ما یکبار توانایی انجام این کار را تجربه کردیم و بعد از جنگ، همان کشورهایی که کشور را تخریب کرده بودند میخواستند کشورمان را بازسازی کنند و مذاکراتی نیز آغازشده بود اما مکتب امام و ما میتوانیم سرلوحه کار قرار گرفت و تقریباً سختترین پروژههای کشور بومیسازی شد.
وی با اشاره به اینکه توانمندی امروز ما در دفاع یک قدرت بازدارنده در برابر کشورهای قدرتمند دنیاست، افزود: امنیت کشور ما امروز زبانزد دنیاست و درحالیکه مهد اروپا هم با مشکلات امنیتی مواجه است اما ایران به لطف خدا بالاترین امنیت دنیا را دارد، چراکه ما ریلگذاری درست داشتیم و توانایی خود را باور کردیم.
قاسمی افزود: ما اکنون در صنعت دفاع که بسیار پیچیده است به خودکفایی کامل رسیدهایم و به دوستان خود نیز کمک کردهایم تا به خودکفایی برسند و ازاینرو در دیگر صنایع نیز میتوانیم به خودکفایی برسیم.
