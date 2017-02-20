عرضه زعفران در بورس؛ به نام کشاورز به کام دلال/قیمت بالا رفت

علی حسینی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه هم اکنون بازار زعفران از ثباتی نسبی برخوردار است، اظهارداشت: به دلیل عرضه زعفران در بورس کالا، طی روزهای اخیر قیمت این محصول بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزارتومان در هرکیلوگرم افزایش یافته است.

وی حداقل قیمت طلای سرخ را بین چهار میلیون و ۵۰۰ تا چهارمیلیون و ۶۰۰ هزارتومان و حداکثر قیمت آن را بین ۵ میلیون و ۸۰۰ تا ۵ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان اعلام کرد.

عضو شورای ملی زعفران درباره عرضه این محصول در بورس کالا نیز توضیح داد: عرضه زعفران در بورس تابع شرایطی است؛ به‌عنوان مثال کشاورزانی که بین ۲ تا ۳ کیلوگرم محصول دارند، نمی‌توانند آن را در بورس عرضه کنند؛ این کار فقط برای دلالان و افرادی که زعفران را خریداری و دپو می‌کنند، راه را هموار می‌کند و به نفع آنان است.