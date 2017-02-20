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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۴۰

شب گذشته برگزار شد؛

تظاهرات مردم بحرین علیه آل‌خلیفه در منطقه «البلاد القدیم»

تظاهرات مردم بحرین علیه آل‌خلیفه در منطقه «البلاد القدیم»

مردم بحرین شب گذشته در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه انقلابیون این کشور، دست به تظاهرات گسترده در منطقه البلاد القدیم زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه»، اعتراضات مردمی در بحرین به سیاست های خصمانه رژیم آل خلیفه در قبال انقلابیون این کشور همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اعتراضات، مردم بحرین تظاهرات گسترده ای را در منطقه البلاد القدیم برگزار کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی علیه آل خلیفه اقدامات آن برای سرکوب انقلابیون را محکوم کردند.

تظاهرات کنندگان همچنین شعارهایی را در حمایت از شیخ عیسی قاسم سر دادند و با وی اعلام همبستگی کردند.

در همین حال، تحصن انقلابیون در مقابل منزل شیخ عیسی قاسم در منطقه «الدراز» برای دویست و چهل و پنجمین روز متوالی ادامه دارد.

کد مطلب 3912041

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