تشکیل کارگروه ویژه دروزارت ورزش برای پیگیری پرونده بسکتبال بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیات رئیسه فدراسیون جهانی بسکتبال در اولین نشستی که در سال جدید میلادی داشتند، حضور محجبه بسکتبالیست های زن مسلمان در میادین بین المللی و چگونگی قوانین در این زمینه را به عنوان یکی از محورهای اصلی نشست مورد بحث و بررسی قرار داده و تصویب کردند که برخی قوانین در این زمینه تغییر کند. طبق مصوبه صورت گرفته باید چگونگی پوشش سر بانوان و قوانین فعلی در این زمینه مورد بازنگری قرار بگیرد.

قرار است در نشست میان دوره ای فیبا که اواسط اردیبهشت ماه سال آینده در هنگ کنگ یا ماکائو برگزار می شود، بررسی های تکمیلی در این زمینه انجام شود و تصمیم نهایی در مورد آن گرفته شود.

بر همین اساس کارگروهی ویژه در وزارت ورزش تشکیل شده است تا اقدامات تکمیلی و لازم را در این زمینه انجام داده و نتیجه آن را برای ارائه در نشست مورد نظر، به فیبا ارسال کند. این کارگروه با مسئولیت فریبا محمدیان معاون امور بانوان وزارت ورزش تشکیل شده و علی توفیق و فاطمه کرم زاده، دبیر و نایب رئیس فدراسیون بسکتبال نیز در آن عضویت دارند.

کارگروه ویژه وزارت ورزش برای پیگیری پرونده بسکتبال بانوان و حضور محجبه آنها در میادین بین المللی هفته گذشته اولین جلسه خود را در دفتر معاون امور بانوان این وزارتخانه تشکیل داد. قرار است تا پیش از دهم اسفندماه نشست دیگری در این کارگروه تشکیل شده و جمع بندی آن به فیبا گزارش شود. نهایی کردن تیزری تبلیغاتی در مورد چگونگی حضور بانوان بسکتبالیست در میادین به صورت محجبه یکی از محورهای اصلی این نشست ها است.

به گزارش مهر، فدراسیون بسکتبال ایران طی سال های گذشته و در مدت زمانی که از سوی مسئولان جهانی تعیین شده بود، نتوانست موافقت آنها را برای حضور محجبه بانوان در میادین بین المللی جلب کند. اما با آغاز به کار مسعود سلطانی فر در وزارت ورزش و تاکید وی برای انجام پیگیری های لازم جهت بازنگری قوانین و فراهم کردن فرصت برای بانوان بسکتبالیست مسلمان و حضور محجبه آنها در میادین، فدراسیون بسکتبال دوباره رایزنی در این زمینه را آغاز کرد.

در همین رابطه نامه وزیر ورزش ایران در اختیار مدیریت فیبا قرار گرفت ضمن اینکه فدراسیون بسکتبال نیز در مدت زمان تعیین شده، طرح پیشنهادی خود را برای لباس بانوان مسلمان برای فیبا ارسال کرد و همزمان طی مکاتبه با اعضای هیات رئیسه این فدراسیون (فیبا) رایزنی های لازم را با آنها انجام داد.

نتیجه همین اقدامات انجام شده، موافقت اولیه فیبا با اصلاح قوانین پوشش بانوان مسلمان بود.