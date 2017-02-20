مسئولان خطر دور شدن نسل جدید از اهداف انقلاب را جدی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، صادق زیباکلام شامگاه یکشنبه در دانشگاه ایلام طی نشستی با عنوان آمریکا ستیزی و بحران هسته‌ای اظهار داشت: شهریور ۵۷ صدام از حضرت امام (ره) خواست خاک عراق را ترک کند، امام ابتدا به کویت سفر کردند و به دلیل عدم موافقت مسئولان این کشور قصد عزیمت به سوریه را داشتند که همراهان می‌گویند سوریه خفقان بیشتری در مقایسه با عراق دارد که در اخر تصمیم می گیرند به فرانسه بروند ، خبرنگاران از کشورهای مختلف به نوفل لوشاتو می آیند چراکه مسائل ایران به خبر اصلی رسانه های مختلف تبدیلب شده بود و همه منتظر بودند تا سرانجام تحولات ایران را ببینند.

وی ادامه داد:امروز بسیاری از دهه شصتی ها، هفتادی ها و هشتادی هایی از پدران خود می‌پرسند چرا انقلاب کردید؟ به دنبال چه بودید؟ اما ۳۰ سال پیش این پرسش مطرح نبود که چرا آن حماسه‌ی بزرگ برپا شد؟

این تحلیل گر مسائل سیاسی تاکید کرد: هر سال در ایام جشن های دهه فجر تبلیغات گسترده ای توسط مسئولان در خصوص انقلاب اسلامی انجام می شود، اما مدتی است احساسی در من ایجاد شده که هرچه از انقلاب فاصله می گیریم میزان آشنایی نسل‌های جدید با انقلاب کمتر می ‌شود.

زیباکلام یادآور شد: دانشجویان ۲۰ سال پیش انس ، الفت و احساس آشنایی بیشتری با انقلاب اسلامی داشتند، یکی از دلایل من تجربه‌ای است که در تدریس درس انقلاب اسلامی مخصوص دانشجویان علوم سیاسی در مقاطع کارشناسی و ارشد و دکترا داشته ام.

وی گفت: معتقدم قرائت و روایت گفتمانی که از انقلاب صورت می‌گیرد یکی از دلایل شکاف بین نسل‌های جدید و انقلاب است چراکه دست اندرکاران این مسئولیت خود به نوعی دچار سیاست زدگی شده اند و به مسئله مهمی همچون آزادی بیان و رهایی از سانسور که یکی از خواسته های اصلی مردم بود، توجه کمتری شده است.

زیباکلام اضافه کرد: خطری که انقلاب را تهدید می کند همانند کشتی و یا خودرویی های که به سرعت در حال حرکت است و باید بیش از پیش به سمت آشنایی هرچه بیشتر نسل جدید با اهداف انقلاب گام برداریم.