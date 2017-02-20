رشته های جدید به دفترچه کنکور ارشد پزشکی اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در روزهای ۲۲ و ۲۳ تیرماه ۹۶ برگزار می شود و داوطلبان در روزهای اول تا پانزدهم اسفندماه ۹۵ می توانند در این آزمون ثبت نام کنند.

بر اساس اعلام مرکزسنجش آموزش پزشکی کشور اصلاحات دفترچه آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی منتشر شده و رشته مهندسی بهداشت محیط - بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری به مجموعه بهداشت محیط این آزمون اضافه شد.

جدول ضرایب و مدارک مورد پذیرش مجموعه بهداشت محیط