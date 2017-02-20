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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۴۴

مهلت ثبت نام تا ۱۵ اسفند؛

رشته های جدید به دفترچه کنکور ارشد پزشکی اضافه شد

رشته های جدید به دفترچه کنکور ارشد پزشکی اضافه شد

اصلاحات دفترچه آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی منتشر شد و داوطلبان تا ۱۵ اسفندماه فرصت دارند با مراجعه به مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در روزهای ۲۲ و ۲۳ تیرماه ۹۶ برگزار می شود و داوطلبان در روزهای اول تا پانزدهم اسفندماه ۹۵ می توانند در این آزمون ثبت نام کنند.

بر اساس اعلام مرکزسنجش آموزش پزشکی کشور اصلاحات دفترچه آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی منتشر شده و رشته مهندسی بهداشت محیط - بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری به مجموعه بهداشت محیط این آزمون اضافه شد.

جدول ضرایب و مدارک مورد پذیرش مجموعه بهداشت محیط

ردیف

رشته امتحانی

مدارک مورد پذیرش

دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

٤٢

بهداشت محیط -
سم شناسی
محیط

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛ مهندسی محیط زیست؛ (کلیه گرایشها)؛ علوم محیط زیست (کلیه گرایشها)؛ حشره شناسی (گرایش های عمومی؛ پزشکی و کشاورزی)؛ کشاورزی– دفع آفات؛ شیمی محض؛ شیمی کاربردی؛ زیست شناسی گرایش های عمومی و سلولی مولکولی؛ علوم- آزمایشگاهی؛ گیاه پزشکی؛ سم شناسی

 کلیات بهداشت محیط آلودگی هوا آب و فاضلاب

شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب

مدیریت مواد زائد جامد؛سمی و خطرناک

زبان انگلیسی
۲ ۱ ۱ ۱

٢

 ۲

٤٣

مهندسی
بهداشت محیط -
مدیریت پسماند

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط؛ مهندسی محیط زیست؛ مهندسی عمران (کلیه گرایشها)؛ مهندسی مکانیک (کلیه گرایشها)؛ مهندسی شیمی (کلیه گرایشها)

 ۲ ۱ ۱ ۱

٢

 ۲

٤٤

مهندسی
بهداشت محیط

کارشناسی بهداشت محیط ؛ بهداشت حرفه ای؛ بهداشت عمومی؛ شیمی؛ مهندسی شیمی؛ مکانیک ؛ آبیاری؛ مهندسی عمران؛ فیزیک ؛ محیط زیست؛ خاک شناسی؛ آب شناسی؛ مهندسی صنایع؛ مهندسی شیلات؛ زمین شناسی؛ مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)؛ زیست شناسی؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ علوم تجربی؛ (کارشناسی رشته های مختلف بهداشت؛ علوم و علوم مهندسی)

 ۲ ۱ ۲ ۱

١

 ۲

٤٥

مهندسی
بهداشت محیط -
بهره برداری و
نگهداری از
تاسیسات
بهداشتی شهری

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط؛ مهندسی محیط زیست؛ مهندسی آب و فاضلاب؛ مهندسی آب؛ مهندسی برق (کلیه گرایشها)؛ مهندسی مکانیک (کلیه گرایشها)؛ شیمی؛ مهندسی شیمی (کلیه گرایشها)؛ مهندسی عمران (کلیه گرایشها)

 ۲ ۱ ۲ ۱

١

 ۲

کد مطلب 3912154

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