بررسی نقش اقلیم در معماری ایرانی در مستند «تراز»

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی «تراز» که در هر قسمت به ابعاد مختلف معماری کهن و معاصر ایران می پردازد، در پنجمین قسمت سراغ نقش اقلیم در معماری اسلامی– ایرانی می رود که با توجه به مناطق جغرافیایی گوناگون، تفاوت های زیادی را می توان در آن مشاهده کرد.

در این مستند با معماران و استادان این حرفه نیز گفتگو شده است. معماری ایرانی و غربی از نظر ساختار و فرم تفاوت های زیادی با هم دارند هر چند شاید در بعضی اصول مشترک باشند.

«تراز» برنامه ای مستند - مجری محور است و برای مخاطب عام ساخته شده و فرهاد مختاری هم تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد.

پنجمین قسمت این مستند را می توانید دوشنبه ۲ اسفندماه ساعت ۲۱:۳۰ و تکرار آن را ساعت های ۸ و ۱۳ روز بعد از شبکه افق تماشا کنید.