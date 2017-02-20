یک ویرانه درباشگاه تراکتور تحویل گرفتم/ مثل رئال ما را ببخشند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آجورلو درباره محرومیت‌های پیش‌آمده برای تراکتورسازی و استقلال تهران گفت: من یک عذرخواهی از مردم شریف ایران علی‌الخصوص مردم آذربایجان می‌کنم که این اتفاقات افتاد. بعدازاینکه آقای صفایی فراهانی خواستند فوتبال حرفه‌ای را راه بیندازند من از آن‌ها خواستم این کار را نکنند چون فوتبال ما باید شرایط فوتبال حرفه‌ای را داشته باشد. اگر ایشان بودند در این ۵ سال این کار را می‌کردند چون قرار بود باشگاه‌ها دارای ورزشگاه باشند ولی به دلیل اختلافاتی که با آقای مهر علیزاده داشتند از فوتبال جدا شدند.

فقط اسم فوتبالمان حرفه ای است

وی افزود: فقط اسم حرفه ای روی فوتبال ما ماند ولی زیرساخت‌ها آماده نشد. در آن زمان دولت طی نامه‌ای از مجلس خواست صداوسیما پولش را بدهد که علی‌رغم تصویب مجلس این موضوع به دلایلی اجرایی نشد.

تلویزیون می گوید بیشتر پول بدهید

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه خواسته فوتبالی‌ها این بود که فوتبال علاقه‌مندان زیادی دارد باید پولش را تلویزیون بدهد. ما آمدیم و گفتیم نمی‌خواهیم تلویزیون برای ما پولی بدهد و ما از طریق یک سامانه هواداری به شما پول می‌دهیم. حالا تلویزیون به ما می‌گوید چون پرهوادار هستید باید بیشتر از برخی تبلیغات به ما پول بدهید. ما حالا باید هم پول بازیکنان و تیم را بدهیم و هم چند برابر به تلویزیون پول بدهیم تا تبلیغات ما را پخش کند.

وزیر تماس گرفت و پرسید مشکل شما چیست

وی درباره محرومیت اخیر تراکتورسازی و سئوالی مبنی بر زمان اطلاع باشگاه از این محرومیت تأکید کرد: همان‌طور که اشاره کردید پرونده‌ها مربوط به سنوات گذشته است ولی الآن بدترین بداخلاقی این است که ما بگوییم مدیران سابق مقصر هستند یا فدراسیون را مقصر جلوه دهیم. این اتفاق نامبارکی است. به نظر من این مشکل در حال حاضر برای فوتبال ما وجود دارد. روز شنبه وزیر ورزش با من تماس گرفت و پرسید که مشکل باشگاه تراکتورسازی چیست که گفتم این مشکل مربوط به فوتبال ما است و خیلی از تیم‌ها چنین مشکلاتی دارند. فقط استقلال و پرسپولیس متعلق به ورزش ایران نیستند. باید همه کمک کنند تا این بحران فوتبال کشور را برطرف کنیم.

باید جلوی این فاجعه را بگیریم

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی گفت: این اولین حکم عجیبی است که صادرشده است و فوتبال ایران باید بعد از این، از چنین حکم‌هایی مبرا باشد. ما باید فوتبال کشور را از این فاجعه برطرف کنیم.

شجاعانه عذرخواهی می کنم

به گزارش سایت باشگاه تراکتورسازی، آجرلو تاکید کرد: من جا دارد یک عذرخواهی با شجاعت از مردم داشته باشم. همان‌طور که اتفاقات خوبی در باشگاه افتاده، یک کوتاهی هم از کارکنان باشگاه رخ‌داده است و این اتفاق را نه به گردن مدیران گذشته، نه مسئولان هیئت فوتبال، نه فدراسیون و نه سازمان لیگ نمی‌اندازیم. بنده به‌عنوان شخصی که این کوتاهی از کارکنانم رخ‌داده عذرخواهی می‌کنم.

توضیح می دهم چه ویرانه ای گرفتم

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تصریح کرد: من از امام (ره) یاد گرفتم همان‌طور که در جای درست حرف صحیح را مطرح می‌کردند، چند بار از مردم عذرخواهی کردند. من توضیح خواهم داد که چه ویرانه ای تحویل گرفتم.

به تاج گفتم باید به هم کمک کنیم

وی خاطرنشان کرد: ما در نیم‌فصل اول تیم خوبی بستیم و در نیم‌فصل هم سجاد شهباززاده و چند بازیکن دیگر را جذب کردیم. ۱۰ صبح روز جمعه و ۲ روز قبل بازی پرسپولیس متوجه شدیم که پنجره ما بسته است. ما با تعامل با فدراسیون پیش رفتیم. به آقای تاج گفتم من با شما برای ریاست فدراسیون رقابت داشتیم و امروز شما رئیس فدراسیون هستید و باید به یکدیگر کمک کنیم.

جلوی کسر ۱۸ امتیاز را گرفتیم

آجورلو گفت: در این اتفاق همه مقصر هستیم و به‌جای دعوا باید مشکل باشگاه‌ها و تراکتورسازی را برطرف کنیم. سکوت من بیشتر به این خاطر بود که مشکلات جانبی را حل کنیم. در این مدت کوتاه خطر کسر ۱۸ امتیاز به کمک آقای نجفی و غفاری که یکی از خبرگان فوتبال ایران است برطرف کردیم که ناشی از احکام فیفا بود.

آجورلو در تراکتورسازی تنهاست

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی ادامه داد: قلعه‌نویی منصفانه فراتر از یک سرمربی همراه و همگام من بوده و می‌داند آجورلو در تراکتورسازی تنهاست. در تبریز کسی که بسیار به ما کمک کرده شهردار تبریز است.

هدایتی به پرسپولیس و انصاری به استقلال کمک می کند

وی تأکید کرد: یک سرمایه دار گفت من ۲۰ میلیارد به شما کمک می‌کنم که گفتم فقط ۲ میلیارد به ما کمک کنید که این کار را نکرد. علی انصاری به استقلال و حسین هدایتی به پرسپولیس کمک می‌کنند ولی در تبریز واقعا آقای شهردار شهر به ما کمک می‌کند. مهم است که یک نفر حرفت را بشنود.

چیزی مهمتر از تراکتورسازی وجود دارد؟!

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی افزود: من پرسیدم چه چیزی برای مردم آذربایجان مهم است گفتند دریاچه ارومیه که من نام دریاچه ارومیه را روی پیراهن‌های تیم درج کردم. سؤال من از مسئولان آذربایجان این است که آیا چیزی مهم‌تر از تراکتورسازی دارید که به آن کمک کنید؟ پس چرا به این تیم کمک نمی‌کنید؟ در این چند ماه عزیزترین کسانی که کنار من بودند هواداران تراکتورسازی هستند.

۶ میلیارد بدهی داریم؛ پول لوپز، ویلا و تونی را دادیم

آجورلو با اشاره به مبالغ بدهی‌های باشگاه گفت: بدهی بازیکنان و کادر فنی داخلی در سنوات گذشته ۴ میلیارد تومان است. من در اولین جلسه به آقایان نجفی و غفاری گفتم باید پول خارجی‌ها را زود بدهیم و اخلاق اسلامی را رعایت کنیم. نزدیک ۶ میلیارد تومان به خارجی‌ها بدهکاریم که ۲ میلیارد تومان بدهی خارجی‌ها پرداخت کردیم یعنی به لوپز، ژائو ویلا و تونی اولیویرا. بدهی ژائو ویلا نزدیک ۲ میلیارد تومان بود که به ۸ قسط تقسیم شد که بیش از نیمی از آن را پرداخت کردیم.

از سال گذشته ۱۶ میلیارد بدهی داریم

وی درباره مجموع بدهی باشگاه ادامه داد: بدهی سال گذشته بیش از ۱۶ میلیارد تومان است که ۶.۵ میلیارد به هتل‌ها، آژانس‌های هوایی و... بدهی داریم.

۱۸ امتیاز دیگر در راه است!

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی با خطرناک دانستن بدهی به بازیکنان خارجی گفت: خطر کسر امتیاز اینجاست که ما ۶ میلیارد به خارجی‌ها بدهکاریم و حکم فیفا مثل داخلی نیست که اموال باشگاه را مصادره کند و کسر امتیاز می‌کند. کمیته حقوقی ۱۸ امتیاز به ما تا امروز کمک کردند که ۱۸ امتیاز دیگر در راه است.

۱۵ میلیارد تومان درآمدزایی کردم

آجورلو با اشاره به خواست هواداران تراکتورسازی مبنی بر توضیح جزئیات این موضوع گفت: مردم از من سؤال کردند که چرا سکوت کردی و من جواب آن‌ها را می‌دهم که تا امروز ۱۵ میلیارد تومان برای هزینه‌های سال جاری درآمد داشتم که صرف بدهی‌ها هم شده است. من فکر می‌کنم تلاش می‌کنیم کل هزینه‌های فصل را با ۲۵ میلیارد ببندیم.

اینجا هستم تا تراکتورسازی واگذار شود

وی اظهار داشت: من آمدم اینجا که تراکتورسازی را به مردم واگذار کنم که در حال حاضر چند مشتری خصوصی و چند مشتری نیمه‌خصوصی داریم. در خود تبریز مجموعه‌هایی پیش آمدند که به تراکتورسازی کمک کنند که تا زمان قطعیت نیافتن این موضوع را اعلام نمی‌کنیم.

ریالی به ما نداده اند

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تأکید کرد: امسال هیچ ریالی به ما از ارگان‌ها داده نشده است و چون من به دنبال آرامش تراکتورسازی هستم فعلاً توضیح زیادی در این زمینه نمی‌دهم.

گزینه اولم قلعه نویی است، مثل برادر پشت هم بودیم

آجورلو در پاسخ به این سؤال که آیا این محرومیت شامل جذب سرمربی جدید نیز می‌شود یا نه، گفت: اگر روزی من باشد که در این باشگاه بمانم گزینه اولم قلعه‌نویی است. در این ۷، ۸ ماهه ما مثل ۲ برادر از هم حمایت کردیم. در شرایط سخت پشت‌هم بودیم و مدیریت یکدیگر را قوت بخشیدیم و معتقدم قلعه‌نویی با بازیکنان صبورش می‌تواند قهرمانی لیگ برتر و جام حذفی را کسب کند.

هواداران پرسپولیس حتی بعد از دربی هم ورزشگاه را پر کردند

وی نقش هواداران را در موفقیت تیم پررنگ دانست و خاطرنشان کرد: پرسپولیس در بازی قبلی مقابل استقلال باخت، اگر در این بازی مقابل سپاهان هواداران نمی‌رفتند باز هم می‌باخت ولی ۱۰۰ هزار هوادار بعد باخت تیمشان رفتند و از تیمشان حمایت کردند. من از هواداران عزیز تراکتورسازی انتظار دارم در شرایط سخت از تیمشان را همراهی کنند.

پنجره نقل و انتقالات ما را مثل رئال مادرید باز کنند

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی ضمن اظهار امیدواری برای باز شدن پنجره تابستانی تأکید کرد: اگر ما چند پرونده خوب کار کنیم و نماینده‌مان را به فیفا بفرستیم و ببینند که مقصر نیستیم، می‌خواهیم پنجره نقل و انتقالاتی ما را مثل رئال مادرید باز کنند. ما باید به قولی که دادیم عمل کنیم. از نظر اخلاقی موظف هستیم که بدهی‌ها را پرداخت کنیم.