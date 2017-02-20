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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۵۷

وزارت دفاع سئول؛

ارتش کره جنوبی در حال آماده باش کامل است

ارتش کره جنوبی در حال آماده باش کامل است

وزارت دفاع کره جنوبی از آماده باش کامل ارتش این کشور به دنبال کشته شدن برادر ناتنی رهبر کره شمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، «مون سانگ گیون» سخنگوی ستاد وزارت دفاع سئول گفت: به دنبال کشته شدن «کیم جونگ نام» برادر ناتنی «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی، ارتش کره جنوبی در حال آماده باش کامل بسر می برد.

وی دوشنبه در یک مصاحبه خبری افزود: پس از به قتل رسیدن برادر ناتنی رهبر کره شمالی و احتمال اتخاذ اقدامات پیش بینی نشده از جانب مقامات این کشور، ارتش سئول در حال آماده باش کامل بسر می برد.

در همین راستا سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی گفت: سامانه دفاع موشکی تاد (THAAD) طبق برنامه تا اواخر ماه جاری انجام خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که هفته گذشته یک فرد ۴۶ ساله با نام «کیم جونگ نام» در فرودگاه کوالالامپور در مالزی به قتل رسید که برادر ناتنی «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی بوده و سئول مدعی است که مقامات پیونگ یانگ در قتل وی دست داشته اند.

کد مطلب 3912203

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