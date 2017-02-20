به گزارش خبرنگار مهر، استقلال تهران در نیم فصل دوم نسبت به نیم فصل اول کاملا متحول شد. شاگردان منصوریان کارشان در نیم فصل دوم را با پیروزی یک بر صفر برابر نفت تهران آغاز کردند و بعد از آن یک شکست برابر استقلال خوزستان تجربه کردند. در واقع استقلال خوزستان آخرین تیمی بود که توانست از استقلال تهران امتیاز بگیرد. چرا که موتور این تیم بعد از آن بازی روشن شدو تیم های صنعت نفت آبادان، پییکان تهران، ماشین سازی تبریز، السد قطر، پرسپولیس و ذوب آهن شش تیمی بودند که مسلسل وار مغلوب بی چون و چرای شاگردان منصوریان بودند.

تیم منصوریان تا روزی که تیم‌های صنعت نفت، پیکان و ماشین سازی را برد مشکلی نداشت و جوانان این تیم راه خود را می‌رفتند. اما پیروزی جوانان استقلال بر بازیکنان میلیاردی می‌توانست سرآغازی باشد بر یک مشکل پنهان در این تیم. بهرحال پیروزی بر تیم السد «غره» شدن به همراه دارد. به خصوص اگر این اتفاق توسط چند بازیکن جوان روی داده باشد.

هنر منصوریان و دستیارانش از اینجا به بعد آغاز می‌شود. جایی که اجازه نمی‌دهند بازیکنان جوان تیمش مرز باریک بین انگیزه و غرور را رد کنند و همواره بازیکنان این تیم را روی خط انگیزه نگه می‌دارند.

پیروزی بر پرسپولیس در دربی حتی از پیروزی بر السد نیز خوشایند تر است و بعد از آن بازی منصوریان انرژی و وقت بیشتری برای مهار غرور کاذب در بین بازیکنان تیمش و به خصوص بازیکنان جوانش گذاشت. او اجازه نداد غرور جای انگیزه را بگیرد و با همان شرایط تیمش را در فولاد شهر به مصاف ذوب آهن فرستاد تا یک اتفاق نادر دیگر در تاریخ باشگاه استقلال ثبت شود.

خیلی کم تاریخ به یاد دارد که سرخابی‌ها بعد از پیروزی در دربی توانسته باشند بلافاصله در بازی بعدی هم به پیروزی برسند. شاگردان جوان منصوریان با همین فرمول امسال این کار را هم کردند و بلافاصله بعد از فتح دربی توانستند در فولاد شهر هم ذوب آهن را با قاطعیت مغلوب نمایند و این اتفاق میسر نمی‌شد مگر آنکه منصوریان غرور بازیکنانش را مهار می‌کرد.

در طول سه چهار روز گذشته در جریان تمرین و حتی خارج از ساعات تمرین سرمربی جوان اما پخته آبی پوشان تلاش زیادی کرد تا از بارور شدن غرور کاذب نزد بازیکنانش جلوگیری کند. او می‌داند که خطرناک تر از بازیکنان میلیاردی الاهلی، غرور احتمالی است که بازیکنانش را درگیر کند.

شاگردان منصوریان امشب و از ساعت ۱۹:۴۵ در دوبی به مصاف الاهلی امارات می‌روند تا نخستین بازی مرحله گروهی خود در لیگ قهرمانان آسیا را تجربه کرده باشند.