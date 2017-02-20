ارتش پاکستان تجهیزات توپخانه ای در مرز افغانستان مستقر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، به دنبال افزایش اقدامات امنیتی در مرزهای پاکستان پس از حمله انتحاری در ایالت «سند» این کشور، ارتش پاکستان امروز تجهیزات توپخانه ای را در مرزهای خود با افغانستان مستقر کرد.

به گفته ارتش پاکستان، استقرار این توپخانه ها برای کنترل عبور و مرور تروریست ها در مرزهای این کشور با افغانستان است.

لازم به ذکر است که پس از حمله انتحاری در ایالت سند، دولت پاکستان با متهم کردن کابل در این حملات، گذرگاه مرزی «تورخم» را به روی اتباع افغانستان بست.

اسلام آباد همچنین مجوز شلیک به اتباع افغانستان که به صورت غیر قانونی قصد گذر از مرز تورخم را دارند، صادر کرد.

پاکستان همچنین طی چند شب گذشته حملات خمپاره ای را به ولایت های «کنر» و «ننگرهار» در افغانستان داشت که با واکنش مقامات افغانستانی مواجه شد.

در همین راستا رئیس ستاد ارتش و همچنین ریاست اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان اعلام کرد که اگر گفتگوهای دیپلماتیک با اسلام آباد برای متوقف کردن این حملات نتیجه ای ندهد، دولت افغانستان نیز مجبور به اقدامی متقابل خواهد شد.