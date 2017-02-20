سیستم حذف مواد معلق موجود در آب و فاضلاب ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، دکتر مهدی کشمیری، رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: امروزه مواد معلق بخش عظیمی از آلودگی آب‌ها و فاضلاب‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و خارج کردن این مواد در فرآیند تصفیه مستلزم انجام هزینه‌های زیاد است.

کشمیری با بیان اینکه یکی از شرکت های دانش بنیان این شهرک موفق به ساخت سیستم حذف مواد معلق موجود در آب و فاضلاب شدند، ادامه داد: پکیج طراحی شده شامل دو بخش تصفیه فیزیکی و الکتریکی است که می تواند کلیه آلودگی‌های معلق موجود در آب و فاضلاب را به صورت کامل خارج کند.

عباس آقاخانی، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان نیز در مورد این سیستم توضیح داد: حذف مواد معلق موجود در آب و فاضلاب، حذف فلزات سنگین، حذف سختی آب، حذف کدورت، عدم نیاز به تزریق مواد شیمیایی، مصرف انرژی پایین و سهولت بهره‌برداری از جمله مهمترین قابلیت‌های این سیستم است.

وی گفت: این سیستم اگرچه نمونه خارجی دارد اما مهمترین مزیت آن، مصرف انرژی پایین‌تر است.

آقاخانی بیان کرد: این سیستم با توجه به کمیت و کیفیت آب و فاضلاب ورودی به سیستم و کیفیت مورد نیاز، طراحی و ساخته شده و یکی از سیستم‌های موثر جهت برگشت فاضلاب به چرخه مصرف مجدد است.