استقلال با یک تغییر نسبت به دربی مقابل الاهلی به میدان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان تا ساعاتی دیگر آبی پوشان را به منظور یک دیدار سنگین و نفسگیر مقابل تیم الاهلی امارات روانه میدان خواهد کرد. شواهد نشان می‌دهد که ترکیب آبی پوشان برای این بازی بی شباهت به ترکیب این تیم در دربی نیست.

البته با توجه به آمادگی وریا غفوری، این بازیکن نسبت به دربی به جای خسرو حیدری در ترکیب اصلی قرار می‌گیرد و سایر نفرات همانهایی هستند که در ترکیب اصلی آبی پوشان در دربی به میدان رفتند.

به این ترتیب باید گفت سید مهدی رحمتی درون دروازه آبی پوشان قرار می‌گیرد و وریا غفوری و میلاد زکی پور مدافعان چپ و راست در این بازی خواهند بود. منصوریان قلب خط دفاعی تیمش را نیز به دو بازیکن برزیلی یعنی رابسون و پادوانی خواهد سپرد.

امیدهای استقلال (ابراهیمی و نورافکن) مثل همه بازی‌های اخیر این تیم در پست هافبک دفاعی قرار خواهند گرفت و بهنام برزای وینگر راست و فرشید کریمی هم وینگر چپ خواهند بود. ضمن این که در این ترکیب زوج کاوه رضایی و علی قربانی نیز در خط حمله آبی پوشان شکل خواهد گرفت.

به این ترتیب و اگر منصوریان تیمش را با این ترکیب روانه میدان کند، بسته به نتیجه به دست آمده، بازیکنانی مثل جابر انصاری، محسن کریمی و فرشید باقری می توانند گزینه های تعویض در نیمه دوم باشند.