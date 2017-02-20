انسداد آزاد راه کرج-قزوین/ مسیر جایگزین تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سروان علی بابازاده با بیان اینکه به علت اجرای عملیات عمرانی که درهر دو خط شمالی و جنوبی آزاد راه کرج-قزوین، این مسیر مسدود شده و رانندگان می بایست از مسیر جایگزین استفاده کنند، گفت: این انسداد و انحراف مسیر از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۸ امروز دوشنبه در محدوده پل حصارک کرج به وجود آمده است.

وی خاطرنشان کرد: مسیر جایگزین برای این آزادراه در هر دو خط شمالی و جنوبی درکنار پل حصارک تعیین شده که رانندگان می توانند برای عبور از این مسیرها استفاده کنند.

وی علت انحراف مسیر را نصب سازه نگهدار برای پل چهارم حصارک ذکر کرد و افزود: با اتمام این عملیات، تردد بین تهران و کمالشهر به صورت مستقیم صورت می گیرد.

وی یادآورشد: به منظور روان سازی ترافیک دراین مسیر ماموران پلیس راه با آمادگی کامل درقالب پاس پیاده درمحل مستقر شده اند.

بابازاده با بیان اینکه رانندگان هنگام تردد دراین مسیر باید با سرعت مناسب و با صبرو حوصله رانندگی کنند، افزود: آزاد راه تهران - کرج - قزوین یکی از محورهای پرتردد کشور است که روزانه بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در این مسیر رفت و آمد دارند.