به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان در شورای سیاست گذاری ساماندهی کتاب های آموزشی، با بیان این که مصوبه 828 شورای عالی آموزش و پرورش، سازمان پژوهش را موظف به نظارت و ساماندهی کتاب های آموزشی کرده است، اظهار کرد: مجوز اولیه چاپ کتاب را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می کند اما کتاب هایی که وارد مدرسه می شوند باید ممیزی و استانداردهای لازم را کسب کنند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با تاکید بر این که بخش غیر دولتی را رقیب خود نمی دانیم، تصریح کرد: بخش غیر دولتی مکمل فعالیت های آموزشی دولتی است نه رقیب آن، لذا باید تولید کنندگان مواد آموزشی را به تولید محصولات استاندارد، تشویق و ترغیب کنیم.

وی افزود: محصولات آموزشی و کمک آموزشی بر اساس پشتیبانی فعالیت های آموزشی رسمی، توسعه دانش و تعمیق مفاهیم ، دانش افزایی معلمان و تجهیز کتابخانه های مدارس حائز اهمیت هستند

محمدیان با اعلام حمایت های مادی و معنوی سازمان پژوهش از ناشران و مولفان، افزود: کسانی که توان تالیف و تولید محتوای آموزشی و کمک آموزشی دارند به ویژه معلمان باتجربه دعوت می کنم با مطالعه شاخص های تدوین شده شورای ساماندهی کتاب های آموزشی که روی سایت دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی قرار دارد، آثار خود را متناسب و در راستای آن تولید کنند تا از این حمایت ها بهرمند شوند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی درج مشخصات کتاب های برگزیده آموزشی پشت جلد کتاب های درسی، درج مشخصات کتاب و ناشر در کتاب نامه رشد، انتشار مشخصات کتاب در سایت ساماندهی کتب آموزشی و اعطای هدایا و جوایز به منتخبین آن را بخشی از حمایت های سازمان از کتاب های استاندارد برشمرد.