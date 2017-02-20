اولین اقدامات حجتی برای حل بحران خوزستان/تعیین دومجری ویک نماینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در حکمی یداله شمایلی، مدیرعامل موسسه جهاد نصر را به عنوان مجری «طرح تأمین آب عرصه‌های بحرانی ریزگردهای استان خوزستان» منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: به استناد دستور ریاست جمهوری در جلسه مورخ ۹۵.۱۱.۱۰ هیئت محترم وزیران در خصوص لزوم مهار کانون‌های بحرانی ایجاد آلودگی (گرد و غبار و ریزگردها) و با توجه به پشتوانه و پتانسیل‌های نیروی انسانی و فیزیکی موجود در موسسه در عرصه‌های آب و خاک، جنابعالی به عنوان مجری «طرح تأمین آب عرصه‌های بحرانی ریزگردهای استان خوزستان» منصوب می‌شوید.

انتظار می رود تا با برنامه ریزی و شناسایی عرصه‌های در معرض خطر با اولویت مناطق بحرانی و نیز بهره گیری از مطالعات انجام شده و نظر متخصصان و صاحب نظران و با هماهنگی استاندار، دستگاه‌های اجرایی استان و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نسبت به تهیه طرح جامع و برنامه ریزی و ایجاد سازوکار مناسب نسبت به اجرای پروژه‌های مورد نیاز اقدام نمایید.

بر اساس این گزارش، وزیر جهاد کشاورزی در حکم دیگری، احمد مطیعی را به عنوان «طرح جامع پوشش بیولوژیک کانون‌های بحرانی استان خوزستان» منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: به استناد دستور ریاست جمهوری در جلسه مورخ ۹۵.۱۱.۱۰ هیئت محترم وزیران در خصوص لزوم مهار کانون‌های بحرانی ایجاد آلودگی(گرد و غبار و ریزگردها) و با توجه به سوابق و تجربیات، جنابعالی به عنوان مجری «طرح جامع پوشش بیولوژیک کانون‌های بحرانی استان خوزستان» منصوب می‌شوید.

در ادامه این حکم تاکید شده است: لازم است با بهره گیری از مطالعات انجام شده، نظر متخصصان و صاحب نظران و با هماهنگی استاندار، دستگاه‌های اجرایی استان و مجری پروژه طرح تأمین آب با استفاده از امکانات و نیروهای بسیج سازندگی، نسبت به طراحی و اجرای عملیات بذرپاشی و نهالکاری متناسب با اکوسیستم منطقه اقدام نمایید.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین در حکمی عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه ریزی و اقتصادی این وزارت را به عنوان نماینده خود و مسئول هماهنگی و نظارت بر اجرای پروژه‌های استان خوزستان منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: با توجه به انتصاب مجری طرح تأمین آب عرصه‌های بحرانی گرد و غبار و ریزگردها و مجری طرح جامع پوشش بیولوژیک کانون‌های بحرانی در استان خوزستان، جنابعالی به عنوان نماینده اینجانب و مسئول هماهنگی و نظارت بر اجرای پروژه‌های استان خوزستان منصوب می‌شوید.

حجتی در ادامه این حکم اظهار امیدواری کرده است تا با هماهنگی و همکاری استاندار، سایر دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و مجریان پروژه‌ها، هرچه سریع‌تر نسبت به مهار و کنترل کانون‌های بحرانی در کوتاه مدت و کاهش مشکلات مردم خوزستان اقدام و برنامه‌های میان مدت و بلند مدت نیز در دستور کار قرار گیرد.