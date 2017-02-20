به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ نشست رایزنی همکاری ایران و سوئیس در زمینه مالکیت معنوی با حضور هیأتی از کشور سوئیس و در راستای زمینهیابی و توسعه همکاریها برگزار شد.
فلیکس ادور، معاون مؤسسه مالکیت فکری سوئیس، ضمن برشمردن برخی از پروژههای بینالمللی انجام شده با سایر کشورها همچون کلمبیا، اندونزی، غنا و صربستان، هدف از این جلسه را آشنایی با چالشهای فراروی سیاستگذاران علم و فناوری در ایران و شرکتهای دانشبنیان و کوچک و متوسط ایرانی در زمینه مالکیت معنوی عنوان کرد.
حسام زند حسامی مدیرکل دفتر برنامهریزی و هماهنگی معاونت علمی و فناوری، زمینههای همکاری با مؤسسه مالکیت معنوی سوییس را در قالب طراحی و اجرای پایگاه داده موارد حقوق مالکیت معنوی، آموزش کارگزاران حرفهای ثبت موارد حقوق مالکیت صنعتی همچون اختراع، طرحهای صنعتی و نشانهای تجاری، طراحی سازوکارهای بهرهمندی از ظرفیت نشانهای جغرافیایی، طراحی سازوکارهای حفاظت و حراست از موارد مالکیت صنعتی و ... عنوان کرد.
مهدی ضیغمی رئیس کانون پتنت ایران ضمن برشمردن وضعیت ثبت اختراعات در کشور ایران، توضیحاتی را در خصوص عملکرد کانون پتنت ایران ارائه کرد.
در ادامه این نشست، معرفی کوتاهی از ظرفیتهای علمی و فناوری ایران در قالب نمایش چند اسلاید به حاضران در جلسه معرفی شد و حاضران به بیان نظرات و دیدگاههای خود در خصوص چالشهای اساسی فراروی موضوع مالکیت معنوی، زمینههای همکاری فیمابین در کشور پرداختند.
نشست رایزنی همکاری ایران و سوئیس در زمینه مالکیت معنوی، با حضور پروفسور فلیکس ادور معاون مؤسسه مالکیت فکری سوئیس، دکتر مارتین گیرزبرگر رئیس بخش همکاریهای بینالمللی و توسعه پایدار مؤسسه مالکیت فکری سوئیس، استفان ری وزیر مختار سفارت سوئیس در ایران، حسام زند حسامی مدیرکل دفتر برنامهریزی و هماهنگی معاونت علمی و فناوری، دکتر پیلوار مدیرکل دفتر مالکیت فکری وزارت دادگستری، جلالی نماینده وزارت امور خارجه، مهدی ضیغمی مدیر کانون پتنت ایران و جمعی از صاحبنظران این حوزه سهشنبه ۲۸ دی در معاونت علمی و فناوری برگزار شد.
هیأت سوئیسی حاضر در جلسه در پی رایزنیهای آن مؤسسه با وزارت دادگستری و به دعوت این وزارتخانه، ۲۷ و ۲۸ دیماه به ایران آمدند تا با بخشهای مختلف و ذینفعان کلیدی مالکیت فکری در کشور رایزنی و تبادل نظر داشته باشند.
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