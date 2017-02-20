  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۲۵

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خبر داد:

کشف محموله ۱۱ میلیارد ریالی تلفن همراه قاچاق در جوانرود

کشف محموله ۱۱ میلیارد ریالی تلفن همراه قاچاق در جوانرود

کرمانشاه- فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۴۱۷ دستگاه گوشی و ۷۷ عدد ساعت مچی هوشمند با قابلیت های تلفن همراه به ارزش ۱۱ میلیارد ریال در شهرستان جوانرود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان اللهی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران از از کشف ۴۱۷ دستگاه گوشی و ۷۷ عدد ساعت مچی هوشمند با قابلیت های تلفن همراه به ارزش ۱۱ میلیارد ریال در شهرستان جوانرود خبر داد.

وی در تشریح این خبر گفت: عوامل انتظامی شهرستان جوانرود با رصد اطلاعاتی و کنترل قاچاقچیان سابقه دار موفق شدند محل دپوی یک محموله بزرگ گوشی قاچاق را شناسایی کنند.

امان الهی افزود: اکیپی از مأموران پلیس آگاهی و پلیس امنیت عمومی با هماهنگی مقام قضائی در عملیاتی ضربتی به محل انبار گوشی‌های قاچاق اعزام و موفق به دستگیری فرد قاچاقچی شدند.

این مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: متهم ۳۳ ساله، ۴۱۷ دستگاه گوشی و ۷۷ عدد ساعت مچی هوشمند با قابلیت های تلفن همراه را در این انبار دپو کرده بود تا در فرصت مناسب و به صورت جزئی در سطح استان توزیع کند.

سردار امان اللهی با اشاره به اینکه متهم به مراجع قضائی معرفی شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس نظر کارشناسان ارزش محموله کشف شده بیش از ۱۱ میلیارد ریال برآوردشده است.

وی با هشدار به اخلالگران نظام اقتصادی کشور، افزود: در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) برخورد قانونی و قاطعانه با قاچاقچیان کالا و ارز از اولویت‌های انتظامی استان است و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

کد مطلب 3912525

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها