کشف محموله ۱۱ میلیارد ریالی تلفن همراه قاچاق در جوانرود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان اللهی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران از از کشف ۴۱۷ دستگاه گوشی و ۷۷ عدد ساعت مچی هوشمند با قابلیت های تلفن همراه به ارزش ۱۱ میلیارد ریال در شهرستان جوانرود خبر داد.

وی در تشریح این خبر گفت: عوامل انتظامی شهرستان جوانرود با رصد اطلاعاتی و کنترل قاچاقچیان سابقه دار موفق شدند محل دپوی یک محموله بزرگ گوشی قاچاق را شناسایی کنند.

امان الهی افزود: اکیپی از مأموران پلیس آگاهی و پلیس امنیت عمومی با هماهنگی مقام قضائی در عملیاتی ضربتی به محل انبار گوشی‌های قاچاق اعزام و موفق به دستگیری فرد قاچاقچی شدند.

این مقام ارشد انتظامی استان تصریح کرد: متهم ۳۳ ساله، ۴۱۷ دستگاه گوشی و ۷۷ عدد ساعت مچی هوشمند با قابلیت های تلفن همراه را در این انبار دپو کرده بود تا در فرصت مناسب و به صورت جزئی در سطح استان توزیع کند.

سردار امان اللهی با اشاره به اینکه متهم به مراجع قضائی معرفی شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس نظر کارشناسان ارزش محموله کشف شده بیش از ۱۱ میلیارد ریال برآوردشده است.

وی با هشدار به اخلالگران نظام اقتصادی کشور، افزود: در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) برخورد قانونی و قاطعانه با قاچاقچیان کالا و ارز از اولویت‌های انتظامی استان است و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.