به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله نوروزی ظهر دوشنبه در نشست بررسی روند پیشرفت پروژه جم به ریز اظهار داشت: گام‌های بسیار مهمی در راستای توسعه شهرستان جم برداشته شده است و باید مشارکت همگانی در توسعه شهرستان صورت گیرد.

وی از پروژه بزرگ‌راه جم - ریز به عنوان یکی از طرح‌های مهم این شهرستان نام برد و خاطرنشان کرد: مشکل تملک اراضی عامل اصلی کندی پروژه بزرگراه جم به ریز است.

فرماندار شهرستان جم خواستار تلاش ویژه صنایع نفت و گاز برای توسعه شهرستان شد و افزود: عملکرد فجر جم به عنوان کارفرما و پیمانکار بومی پروژه تا کنون قابل تحسین است و به جد نیازمند کمک شوراها و معتمدین در تسریع پروژه هستیم.

وی با بیان اینکه فرزندان ما نیاز به راهی امن دارند، بیان کرد: شرکت فجر جم نهایت همراهی را دارد و امیدواریم مردم روستاهای همجوار نیز با احساس مسئولیت خوبی که دارند مسئولان را همراهی کنند.

نوروزی افزود: فرصت‌های کلان توسعه و عمران شهرستان همیشگی نیست و باید این فرصت‌ها را هم مردم و هم مسئولان قدر بدانند.

اجرای پروژه جم - ریز در ۴ فاز

معاون مهندسی شرکت پالایش گاز فجر جم نیز گفت: پروژه جم - ریز در چهار فاز جم تا قائدی، قائدی تا کوری حیاتی، کوری حیاتی تا پالایشگاه و پالایشگاه تا ریز اجرایی می شود.

حسین شمشیری اضافه کرد: با چهاربانده شدن مسیر و با وجود افزایش چشمگیر هزینه‌ها از لحاظ فنی و اعتباری با نگاه مثبت مدیرعامل فجر، موافقت شده اما نیاز به کمک مسئولان و شوراها داریم.

وی بیان کرد: با چهاربانده شدن مسیر، تقاطع ها نیاز به دوربرگردان و همراهی شوراها برای تامین زمین داریم. فاز دوم مسیر تا کوری حیاتی طراحی شده اما منتظر نهایی شدن فاز اول هستیم.

معاون مهندسی شرکت پالایش گاز فجر جم گفت: در چند نقطه از فاز اول مسیر، با مشکل تملک مواجه هستیم و امیدواریم برای سرعت بخشیدن به پروژه، مشکلات این نقاط حل شود.