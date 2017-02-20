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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۵۹

رئیس دادگاه انقلاب کرمان:

اعضاء باند گروگانگیری اتباع بیگانه در کرمان به اعدام محکوم شدند

اعضاء باند گروگانگیری اتباع بیگانه در کرمان به اعدام محکوم شدند

کرمان - رئیس دادگاه انقلاب شهر کرمان از صدور حکم سه گروگانگیر اتباع بیگانه تحت عنوان افساد فی الارض که به اشد مجازات محکوم شده اند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، احمد قربانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در سالهای اخیر عده ای از افراد بزهکار که غالبا افرادی هستند که دارای سوابق کیفری متعدد می باشند، اقدام به گروگانگیری اتباع خارجی از جمله اتباع افغانی کرده ا ند.

قربانی افزود: این افراد ضمن گروگان بردن اتباع خارجی اقدام به آزار و اذیت آنها کرده و از این طریق خانواده هایشان را وادار به پرداخت وجوه کلانی کرده و بعد از اخذ وجوه گروگانها را آزاد می کرده اند.

وی ابراز کرد: پس از وصول اخباری مبنی بر فعالیت این باند بزهکار، برخورد با این افراد در دستور کار مراجع اطلاعاتی و امنیتی استان کرمان قرار گرفته که ضمن شناسائی باندی که به این امر اقدام می کرده اند اقدامات کنترلی آغاز و رفت و آمدهایشان مورد رصد ماموران قرار گرفت.

رئیس دادگاه انقلاب شهر کرمان گفت: با رصدهای پلیسی و اطلاعاتی تمامی افراد باند در محل نگهداری گروگانها شناسائی و در تاریخ سیزدهم اسفند ۱۳۹۴ موفق به دستگیری گروگانگیرها و آزادی گروگان ها شدند.

وی با بیان اینکه ماموران جان بر کف پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمان در یک عملیات کم نظیر در محل نگهداری گروگانها موفق به دستگیری اعضای باند شدند، ابراز داشت: اعضای این باند از جمله سه نفر از اعضای اصلی و چهار نفر اتباع افغانی که گروگان بوده اند آزاد شدند.

وی بیان داشت: در این عملیات یکی از ماموران انتظامی توسط یکی از سران باند به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته و از ناحیه صورت مصدوم و خوشبختانه بعد از اقدامات پزشکی و اعمال مختلف جراحی بهبودی حاصل کردند.

قربانی با بیان اینکه متهمان به اقداماتی همچون شکنجه و اخاذی از خانواده های آنها و غیره اقرار صریح کرده اند، افزود: اعضاء این باند تحت عنوان افساد فی الارض به صورت علنی با حضور متهمان و وکلای ایشان و اصحاب رسانه صورت گرفت هر سه نفر به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شدند.

کد مطلب 3912570

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