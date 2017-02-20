لزوم توسعه فکری مردم برای گرفتار نشدن در فضاسازی انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی در بیست و پنجمین همایش ائمه جمعه استان تبیین مسائل روز و وقایع پیش رو را یکی از وظایف ائمه جمعه دانست و اظهار کرد: اکنونکه فضا بهسوی انتخاباتی شدن پیش میرود باید ائمه جمعه بدون داخل شدن در فضاسازیها و جانبداری از گروهها به تبیین مسائل و ملاکها بپردازند.
وی در ادامه اضافه کرد: مسائل متعدد جامعه امروز در ارتباط مستقیم با شوراهای شهر و ارکانی چون شهردار هستند و تشریح اقدامات بعضی افراد که به دنبال کسب مطامع شخصی و گروهی با ورود به بدنه شورای شهر هستند، مهم و ضروری است.
امامجمعه کرج گفت: توسعه فکری مردم برای گرفتار نشدن در فضاسازیهای انتخاباتی این افراد خدمتی ارزنده به جامعه شهر و استان است.
آیتالله حسینی همدانی تصریح کرد: اصلاح ساختارهای شهری، نتیجهی انتخاب شورای شهر بصیر و پاک است اگر فکر سیاسی شد و تلاشها معطوف به کسب قدرت گردید آثار ویرانگری بر جامعه و شهر خواهد داشت.
وی با اشاره به قابلیتهای فراوان استان البرز در زمینههای مختلف تولیدی، کشاورزی و صنعتی افزود: تا وقتیکه نگاه سیاسی و حزبی بر شهر و استان حاکم باشد، نهتنها بهرهای از این توان و قدرت نخواهیم برد بلکه زیرساختهای موجود نیز از بین خواهد رفت.
نماینده ولیفقیه در استان البرز گفت: وظیفه مردم در این عرصه، تلاش برای شناخت و انتخاب افرادی است که دارای ملاکهای صحیح بوده و دلسوز جامعه و منطقه باشند و معرفی ملاکها و شاخصهها متوجه ائمه جمعه و در سطح عمومیتر ائمه مساجد است که البته باید مراقب بود تا این مسئله، به تبلیغات فرد یا جناح خاصی تبدیل نشود.
گفتنی است؛ در این جلسه آییننامه انتخابات جامعه روحانیت استان البرز موردبررسی و تبادلنظر قرار گرفت و اعضا به بحث دراینباره پرداختند.
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