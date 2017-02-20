آیین اختتامیه چهارمین دوره مسابقات قرآنی سراج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن ناصری پور معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، با بیان اینکه چهارمین مسابقات قرآنی سراج توسط فرهنگسرای قران و به همت سازمان فرهنگی هنری در تمام فرهنگسراهای شهر تهران برگزار شده است، گفت: اختتامیه این مسابقات روز سه‌شنبه ۳ اسفندماه با حضور محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری و با تجلیل از برگزیدگان مسابقات سراج و طرح دوشنبه‌های قرآنی ساعت ۱۸:۳۰ در تالار شیخ صدوق (ره) حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) با حضور جامعه قرآنی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به رشد ۴۰ درصدی شرکت‌کنندگان مسابقات قرآنی سراج در مقایسه با سال گذشته گفت: این مسابقات با استقبال خوب جامعه قرآنی روبه‌رو شده است و در این دوره ۲۲ هزار و ۶۹۶ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از میان آن‌ها ۱۱ هزار و ۷۴ نفر در چهارمین مسابقه قرآنی سراج شرکت کرده‌اند.

ناصری پور شناسایی استعدادهای قرآنی موجود در این جلسات را دیگر رویکرد مسابقات «سراج» اعلام کرد و گفت: این مسابقه در دو سطح مبتدی و پیشرفته اجرا شده است. پیش از این مسابقات قرآنی جایی برای افراد پیشرفته بوده است اما سراج این نقطه ضعف را برطرف کرد و برای افراد مبتدی به صورت جداگانه مسابقه برگزار کرد. همچنین در این دوره رشته حفظ خردسال و کودک اضافه شده است. رشته‌های «قرائت ترتیل مبتدی» و «حفظ خردسال و کودک» فقط در مرحله مقدماتی (منطقه‌ای) برگزار شد. بخش قرائت تحقیق و ترتیل نیز همانند سال گذشته تحقیق برای گروه های سنی ۱۲ تا ۱۸ و ۱۸ سال به بالا و ترتیل برای گروه‌های زیر ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۸ و ۱۸ سال به بالا برای خواهران و برادران برگزار شد.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره سوره‌های انتخاب شده برای قرائت گفت: قرائت «تحقیق» برای رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال شامل سوره‌های «انبیاء» و «مؤمنون» و در رده سنی بالای ۱۸ سال شامل سوره‌های «هود»، «یوسف» و «رعد» و در رشته قرائت «ترتیل» در رده سنی زیر ۱۲ سال در بخش مبتدی و پیشرفته سوره «حجر» و در رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال در بخش مبتدی سوره «مؤمنون»، در بخش پیشرفته سوره‌های «عنکبوت»، «روم» و «لقمان» و در رده بالای ۱۸ سال در بخش مبتدی سوره‌های «نساء» و «انعام» و در بخش پیشرفته در حدود ۱۰ جزء دوم قرآن کریم بوده‌ است.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی مسابقه قرآنی سراج شناسایی جلسات سنتی قرآن است که در خانه‌ها برگزار می‌شود، بیان کرد: ثبت نام از طرق فرهنگسراها و از اول تا پایان دی ماه انجام شده است و بعد از آن با توجه به میزان استقبال، مناطق تعداد روزهای برگزاری مسابقات را به ما اعلام کردند. از آخرین پنجشنبه دی ماه مرحله مقدماتی در همه مناطق آغاز شده. داورها از طرق تیم کارشناسی فرهنگسرای قرآن مشخص و برای تمامی مکان ها تیم های داوری دو و سه نفره طبق زمانبندی اعزام شده است.