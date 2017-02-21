فیلمساز ایرانی از حضور در آمریکا صرفنظر کرد/ واکنش رییس جشنواره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوتایمزسلو، این وب سایت نوشته است: وقتی حسن آخوندپور در ماه ژوئن مطلع شد فیلم «فرشته دختر احمد» به جشنواره سن لوییس راه یافته و در این جشنواره به نمایش درمی‌آید، گفت از این خبر بسیار هیجانزده شده و حتما برای حضور در این رویداد برنامه‌ریزی می‌کند. فیلمساز ۳۵ ساله ایرانی که تا به حال به آمریکا سفر نکرده گفت با شناخت هنرمندانی چون رابرت ردفورد، مایکل جکسون و مارلون براندو از کودکی به سفر به آمریکا فکر کرده است، اما زمانی که دستور منع صدور ویزا در اواخر ماه ژانویه اعلام شد، حسن آخوندپور ناچار به لغو برنامه‌ خود برای سفر به سن لوییس شد.

وی در مکاتبه با نیو تایمز در این باره گفت: کاملا واضح هست که این دستور از نگرش و انگیزش نامعقولی ریشه می‌گیرد. ترامپ قصد به سخره گرفتن ملت ایران را داشت و من به جایی که رییس جمهورش بدون هیچ دلیلی به کشورم توهین کند سفر نخواهم کرد، هر چند که آن کشور آمریکایی باشد که رویای سفر به آن را داشته‌ام.

با اینکه فرمان محدودیت هم اکنون به حالت تعلیق درآمده و آخوندپور می‌تواند به آمریکا سفر کند، اما او همچنان نیازمند اخذ ویزا خواهد بود. این در حالی است که در زمان اعلام دستور منع، او از مصاحبه کنسولی خود با سفارت آمریکا در دبی بازماند. وی در این باره گفت: در حال حاضر هیچ زمانی برای قرار مصاحبه جدیدی تعیین نشده و امکان سفر او به کالیفرنیا وجود ندارد.

آخوندپور همچنین افزود از اعتراض مردم آمریکا در فرودگاه‌های آمریکا نسبت به دستور محدودیت سفر اتباع هفت کشور دلگرم شده است.

وی گفت: خرسند شدم که مردم از ترامپ حمایت نکردند در غیر اینصورت او به همه ثابت می‌کرد که می‌تواند هر روز دستورات غیرعقلانی جدیدی صادر کند؛ دستورهایی که تنها چهره زشت‌تری از آمریکا می‌سازند.

در همین حال وندی ایدسون مدیر جشنواره فیلم سن لوییس گفت این فستیوال فیلم‌های ارزشمندی از سراسر دنیا و همچین ایران دریافت کرده است.

وی افزود: امیدواریم عقلانیت دوباره حاکم شود و آخوندپور بتواند به آمریکا بیاید.

ایدسون گفت: ما به او همانند تمام فیلمسازهایی که پیشتر به این جشنواره آمده‌اند، خوش‌آمد گرمی خواهیم گفت و البته دوز گرم بودن این خوش‌آمد را برای او و هنرمندانی همچون او در ایران که اخیرا با مسایل متعددی دست و پنجه نرم کرده‌اند، بالا می‌بریم.

فیلم آخوندپور حول محور دغدغه‌های یک دختر جوان می‌چرخد که برای حفظ شرافت خود و خانواده‌اش در تکاپو است.

این فیلمساز ایرانی گفت این فیلم نشان دهنده تاثیر تغییرات سیاسی در زندگی مردم است و وی امید دارد داستان فیلم او دریچه ادراکی برای بینندگان باشد تا با زندگی واقعی مردم ایران آشنا شوند.

«فرشته دختر احمد» بخشی از برنامه جشنواره فیلم سن لوییس خواهد بود و ١٦ مارس ساعت یک بعدازظهر در سالن فرمونت و ١٩ مارس ساعت ٣ بعد از ظهر در سینما میشن اکران خواهد شد.