۱۰ روستای دوستدار کتاب در کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر امروز دوشنبه ۲ اسفند با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مقامات مسئول دیگر در تالار وحدت آغاز شده و هم‌اکنون نیز در حال برگزاری است، از میان ۲۰ روستای راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی داوری روستاها و عشایر دوستدار کتاب، ‌۱۰ روستای زیر عنوان روستاهای برگزیده سومین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب را به خود اختصاص دادند:

روستاهای «فهلیان» از نورآباد ممسنی استان فارس، «علوی» از نیاسر استان اصفهان، «خواجه جمالی» از نی‌یز استان فارس، «سردوش» از مریوان استان کردستان، «گَزیر» از بندر لنگۀ استان هرمزگان، «رئیس‌آباد» از ابرکوه استان یزد، «درازی» از دشتی استان بوشهر، «طبر» از جاجرم استان خراسان شمالی، «قُباق تپه» از کبودرآهنگ استان همدان و «فرّخ‌آباد» از فردیس استان البرز، به‌عنوان روستاهای دوستدار کتاب کشور معرفی شدند.

همچنین روستای شمسی از توابع شهرستان اشکذر در استان یزد،‌ که در دو دوره قبلی این جشنواره برگزیده شده بود در این دوره به عنوان روستای برگزیده برگزیده‌ها انتخاب و معرفی شد.

گزارش کامل مراسم اختتامیه سومین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب متعاقباً ارسال خواهد شد.