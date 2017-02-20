راهپیمایی مردم نیویورک در حمایت از مسلمانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، مردم نیویورک در حمایت از مسلمانان در میدان تایمز این شهر اقدام به برگزاری راهپیمایی کردند.

در این تجمع که با عنوان «من هم مسلمان هستم» برگزار شد، معترضان پرچم‎‏ها و پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن‎ها شعارنوشته‎هایی در حمایت از مسلمانان نوشته شده بود.

این تظاهرات در حالی برگزار شد که علاوه بر دستور اجرایی «دونالد ترامپ» در مورد ممنوعیت مسافرت شهروندان هفت کشور عمدتا مسلمان به آمریکا، وزارت امنیت داخلی این کشور نیز به تازگی دستور العملی را درباره اخراج مهاجرین از ایالات متحده صادر کرده است.