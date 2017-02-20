۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۱۱

سکه طرح جدید ۳ هزار تومان گران شد/نرخ دلار به ۳۷۸۹ تومان رسید

در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، سکه طرح جدید با سه هزار تومان افزایش قیمت، به یک میلیون و ۱۹۲ هزار تومان رسید؛ همچنین دلار هم به نرخ ۳۷۸۹ تومان معامله می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(دوشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با سه هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۱۹۲ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار  آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۷۱ هزار تومان، نیم سکه ۶۴۱ هزار تومان، ربع سکه ۳۴۶ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۱۷ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۳۶ دلار و ۹۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۴ هزار و ۵۳۳ تومان است.

هر دلار آمریکا ۳۷۸۹ تومان، یورو ۴۱۱۶ تومان، پوند ۴۸۱۸ تومان، درهم امارات ۱۰۵۵ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۱ تومان است.

