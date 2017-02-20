کشف محموله لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "رضا شیرزادی" اظهار کرد: اکیپی از ماموران پاسگاه ترمینال شهید کاویانی شهرستان کرمانشاه حین گشت زنی در محوطه ترمینال به شخصی که قصد بارگیری تعدادی کارتن بدون مشخصات و علایم استاندارد به مقصد تهران داشت، مظنون شدند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: ماموران در بازرسی از محموله، ۲۴ هزار قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق را کشف کردند که برابر اعلام کارشناسان ارزش تقریبی این محموله ۲۶۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ شیرزادی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم و تحویل وی به مراجع قضائی، افزود: برخورد قاطع با پدیده شوم قاچاق کالا به صورت ویژه در دستور کار انتظامی این شهرستان قرار دارد.

وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت های اقتصادی غیرقانونی از سوی افراد سودجو، مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با شماره تلفن۱۱۰ به پلیس این شهرستان اطلاع دهند.

برخورد ضربتی پلیس با خرده فروشان مواد مخدر در کنگاور

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور گفت: اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی منجر به کشف ۴۸۷ گرم مواد مخدر از نوع هرویین و دستگیری ۲۴ متهم در این زمینه شد.

سرهنگ "حسین براری" در تشریح این خبر بیان داشت: به دنبال دریافت اخباری مبنی بر فعالیت گسترده خرده فروشان مواد مخدر در محلات فقیرنشین شهرستان کنگاور، بررسی موضوع در دستور کار انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با انجام کارهای اطلاعاتی و هماهنگی با مقام قضائی طی عملیات ضربتی در چندین منطقه، ۲۲ مرد و دو زن خرده فروش موادمخدر را دستگیر و ۴۸۷ گرم موادمخدر از نوع هرویین را از آنان کشف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه بیشتر متهمان دستگیر شده سابقه کیفری دارند، خاطرنشان کرد: این افراد جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ براری یادآور شد: پدیده شوم اعتیاد، تنها به فرد معتاد آسیب نمی زند بلکه خانواده و اطرافیان وی را هم گرفتار این معضل می کند، لذا پلیس شهرستان برای برخورد با سوداگران مرگ از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

مصالحه ۷۰ درصدی پرونده‌های ارجاعی به مراکز مشاوره پلیس هرسین

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین از مصالحه ۷۰ درصدی پرونده‌های ارجاعی به مراکز مشاوره پلیس در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "همتعلی شکری" با اشاره به نقش مشاوران و مددکاران اجتماعی کلانتری‌ها در پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم، بیان داشت: مراکز مشاوره پلیس، نقش بسزائی در کاهش مراجعات قضائی یه کلانتری ها و دادسراها دارند.

وی با اشاره به اقدامات تخصصی دایره های مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری های شهرستان در حل و فصل مشکلات شهروندان در موضوعات خانوادگی، نزاع و درگیری، تاکید کرد: عملکرد مراکز مشاوره پلیس، نقش موثری در کاهش پرونده های قضائی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی دارد.

سرهنگ شکری با اشاره به ارجاع ۴۹۸ پرونده از ابتدای سال جاری به دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری های شهرستان، از مصالحه ۷۰ درصدی پرونده های ارجاعی به این دوایر خبر دادو گفت بیشترین فراوانی منجر به صلح و سازش مربوط به نزاع و درگیری و اختلافات خانوادگی می باشد.

این مقام انتظامی آماری از اقدامات و عملکرد دوایر مشاوره انتظامی شهرستان ارائه و تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۱۵ شهروند برای دریافت خدمات مشاوره ای به این دوایر مراجعه کرده و از ارائه خدمات تخصصی مشاوره ای با موضوعات مشاوره خانوادگی و مشاوره انتظامی به صورت حضوری بهره‌مند شده‌اند.

فرمانده انتظامی هرسین خاطرنشان کرد: واحدهای مشاوره کلانتری‌ها و روسای کلانتری، پاسگاه‌ها و پلیس‌های تخصصی به طور روزانه پاسخگوی سؤالات و مشکلات شهروندان در حوزه آسیب‌های اجتماعی هستند.

کشف ۱۶۰ میلیون ریال کالای قاچاق در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف وسایل الکترونیکی و لوازم آشپزخانه قاچاق به ارزش بیش از ۱۶۰ میلیون ریال خبر داد.

سرهنگ"رضا شیرزادی" گفت: با تداوم برنامه ریزی پلیس در برخورد با قاچاق کالا و حمایت از تولیدات داخلی، اکیپ گشت یگان امداد حین گشت زنی در محور کرمانشاه- روانسر به دو دستگاه خودروی پراید و پژو پارس که با سرعت زیاد در حال عبور بودند، دستور توقف می دهند اما راننده خودروها به ایست ماموران بی توجهی و اقدام به فرار می کنند.

وی افزود: اکیپ گشت یگان امداد پس از تعقیب و گریز در یک عمیات مشترک با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مسیر فرار متهمان را مسدود و خودروها را متوقف کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بررسی از خودروها وسایل الکترونیکی و همچنین لوازم آشپزخانه قاچاق به ارزش بیش از ۱۶۰ میلیون ریال کشف و در این زمینه سه نفر نیز دستگیر شدند.

سرهنگ شیرزادی در پایان ضمن اشاره به توقیف دو دستگاه خودرو، خاطر نشان کرد: در راستای شعار اقتصاد مقاومتی، یکی از وظایف ذاتی پلیس مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا است و با توجه به تاثیر منفی این پدیده بر اقتصاد کشور، مجموعه انتظامی این شهرستان با برنامه ریزی دقیق و تلاش شبانه روزی، با قدرت تمام با هرگونه قاچاق کالا، مبارزه خواهد کرد.

شهروندان، پلیس را الگوی نظم در جامعه می دانند

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: شهروندان، پلیس را الگوی نظم و انضباط در جامعه می دانند، از این رو عوامل انتظامی می بایست با اجرای صحیح دستورالعمل ها، الگوی موفقی برای مردم باشند.

سردار "منوچهر امان اللهی" در جلسه جمع بندی نظارت تخصصی شهرستان ثلاث باباجانی بر بحث تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و برنامه ریزی، سازماندهی، مدیریت و کنترل با رویکرد کارشناسی و دانش محور در مجموعه کارکنان انتظامی ثلاث باباجانی تاکید کرد.

وی تصریح کرد: نظارت تخصصی عاملی مهم در اداره موفقیت آمیز ماموریت ها و شناخت اشکالات و ابزاری در جهت رفع نواقص است که رشد و تعالی فردی و سازمانی و پاسخگویی به مطالبات مردم را به دنبال دارد.

مقام ارشد انتظامی استان پس از ارائه گزارش رده های تخصصی از عملکرد زیر مجموعه های خود در شهرستان، تعامل و تکریم مردم را از وظایف نیروی انتظامی دانست و گفت: تحقق این مهم موجب ارتقای عملکرد در تمامی زمینه ها خواهد شد.

سردار امان اللهی افزود: مردم بزرگترین سرمایه معنوی نیروی انتظامی هستند که همواره با همراهی و همکاری خود با این مجموعه، اجرای مأموریت های پلیسی را تسریع می بخشند.

وی ادامه داد: شهروندان پلیس را الگوی نظم و انضباط در جامعه می دانند، از این رو عوامل انتظامی می بایست با اجرای صحیح دستورالعمل ها، الگوی موفقی برای مردم باشند.

فرمانده انتظامی استان در پایان خاطرنشان کرد: ارتقای احساس امنیت عمومی در جامعه اولویت مهم نیروی انتظامی است و در این راستا از حداکثر ظرفیت ها و تعاملات درون سازمانی و برون سازمانی استفاده خواهد کرد.