پیروزی استقلال خوزستان مقابل الفتح عربستان/ چراغ اول روشن شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خوزستان ایران در اولین دیدار خود در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۴:۳۰ امروز (به وقت تهران) به مصاف تیم الفتح عربستان رفت و در نهایت موفق شد با یک گل در این مسابقه به برتری برسد. ابوالفضل علایی در دقیقه ۸۰ تک گل نماینده ایران را به ثمر رساند تا چراغ اول را در بین تیم های ایرانی روشن کند.

استقلال خوزستان این مسابقه را با ترکیب وحید شیخ‌ویسی، محمد طیبی، ابوالفضل علایی، دانیال ماهینی، پیمان شیرزاد، فرشاد سالاروند، مهدی مومنی، عاشوری، الویس نانگ، آرش افشین و حسن بیت سعید آغاز کرد.

دو تیم در طول این مسابقه موقعیتهایی داشتند که نتوانستند از آن استفاده کنند ولی استقلال خوزستان در نهایت موفق شد روی ضربه ارسالی شیرزاد و ضربه سر علایی تک گل این بازی را وارد دروازه حریف کند تا نماینده ایران فعلا با سه امتیاز در صدر جدول گروهش قرار بگیرد.

در دیگر دیدار این گروه، لخویای قطر و الجزیره امارات به مصاف هم خواهند رفت.