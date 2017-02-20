برترین های فناوری نانو معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین جشنواره برترین های فناوری نانو عصر امروز با حضور دکتر سعید سرکار دبیر ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محققان برتر و برگزیده، نماینده های موسسات و نشریه های برتر در سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

محققان برگزیده یازدهمین جشنواره برترین های فناوری نانو به شرح زیر است:

رتبه اول، دکتر مرتضی محمودی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته مهندسی فناوری نانو ۶۲۱ امتیاز

رتبه دوم، دکتر مسعود صلواتی نیاسری از دانشگاه کاشان در رشته شیمی با ۶۱۶.۳ امتیاز

رتبه سوم، دکتر محسن شیخ الاسلامی از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در رشته مهندسی مکانیک با ۴۴۴.۴ امتیاز

رتبه چهارم، دکتر مهراورنگ قاعدی از دانشگاه یاسوج در رشته شیمی با ۴۱۵.۳ امتیاز

رتبه پنجم، دکتر علی مرسلی از دانشگاه تربیت مدرس در رشته شیمی با ۳۹۵.۲ امتیاز

رتبه ششم، دکتر علیمراد رشیدی از پژوهشگاه صنعت نفت در رشته مهندسی شیمی با ۳۳۸.۶ امتیاز

رتبه هفتم، دکتر رضا انصاری خلخالی از دانشگاه گیلان در رشته مهندسی مکانیک با ۲۸۲.۳ امتیاز

رتبه هشتم، دکتر محمد حقیقی پراپری از دانشگاه صنعتی سهند در رشته مهندسی شیمی با ۲۵۶.۶ امتیاز

رتبه نهم، دکتر داوود دومیری گنجی از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در رشته مهندسی مکانیک با ۲۵۲ امتیاز

رتبه دهم، دکتر امید اخوان از دانشگاه صنعتی شریف در رشته فیزیک با ۲۳۹.۱ امتیاز

همچنین دکتر محمدمهدی نجف پور از دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در رشته شیمی با ۱۹۸.۶ امتیاز به عنوان محقق جوان برتر این دوره از جشنواره برترین های فناوری نانو انتخاب شد.

برگزیدگان در بخش موسسات پژوهشی برتر یازدهمین جشنواره برترین های فناوری نانو به شرح زیر است:

رتبه اول، دانشگاه تهران با ۴ هزار و ۱۶۱ امتیاز

رتبه دوم، دانشگاه صنعتی اصفهان با ۳ هزار و ۴۱۱ امتیاز

رتبه سوم، دانشگاه تربیت مدرس با ۳ هزار و ۲۹۰ امتیاز

رتبه چهارم، دانشگاه صنعتی شریف با ۳ هزار و ۳۱ امتیاز

رتبه پنجم، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ۲ هزار و ۷۶۴ امتیاز

همچنین در یازدهمین جشنواره برترین های فناوری نانو دو طرح «تولید الیاف، نخ و پارچه های نیمه رسانا و رسانا» و طرح «تهیه غشاهای سرامیکی نانوساختار برای تولید کنسانتره آب پنیر» انتخاب شدند.

از سوی دیگر ۳ مجله آی اس آی فناوری نانو نیز معرفی و تقدیر شدند.

این نشریه ها در دانشگاه کاشان با سردبیری دکتر مسعود صلواتی نیاسری، نشریه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس با سردبیری دکتر کریم زارع و نشریه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی با سردبیری دکتر مسعود درویش گنجی هستند.

در این جشنواره از محققان، پژوهشگر برتر، موسسات پژوهشی برتر و دو طرح منتخب و سه مجله نیز تقدیر به عمل آمد.