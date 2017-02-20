ارتش سوریه آماده حمله به «الرقه» می‌ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری «دبکافایل» وابسته به رژیم صهیونیستی به نقل از منبع آگاه روس ادعا کرد که ارتش سوریه خود را برای انجام یک عملیات سراسری برای بازپس گیری الرقه از تروریست های تکفیری داعش آماده می‌ کند.

بر اساس این گزارش، دولت سوریه در تلاش است تا نیروهایش را قبل از رسیدن نظامیان ترکیه به الرقه، به این منطقه برساند.

این رسانه تأکید کرد که در صورت رسیدن ترکیه به الرقه و تصرف این شهر، بخش مهمی از شمال و شرق خاک سوریه به دست آنکارا افتاده و این امر باعث تجزیه سوریه می شود.

لازم به ذکر است، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه چند روز پیش بدون اشاره به حضور فاقد مجوز نظامیان این کشور در سوریه و نقض حاکمیت دمشق، در سخنانی ورود نیروهای نظامی این کشور به همراه گروهک موسوم به ارتش آزاد به مرکز شهر الباب در سوریه را مورد تأیید قرار داده تصریح کرده بود: نیروهای ما همراه با (گروهک موسوم به) ارتش آزاد به الباب وارد شده اند و اکنون تروریست های داعش در حال تَرک این شهر هستند؛ اما پس از الباب متوقف نخواهیم شد. این شهر از ابتدا نیز هدف نهائی ما نبود. هدف اصلی ما پاک کردن این منطقه از داعشی ها بوده است!

وی بدون اشاره به حضور نظامیان ترکیه که بر خلاف موازین بین المللی و بدون کسب مجوز از حکومت قانونی سوریه از ۲۴ آگوست سال ۲۰۱۵ میلادی در قالب عملیات موسوم به «سپر فرات» در شمال سوریه به سر می برند، اعلام کرده بود: پایگاه اصلی داعش الرقه است. پس از پاکسازی الرقه می توان گفت که منطقه به صورت واقعی از تروریست ها پاکسازی خواهد شد.

گفتنی است ترکیه از ۲۴ آگوست سال ۲۰۱۵ میلادی بر خلاف موازین بین المللی و بدون کسب مجوز از حکومت قانونی سوریه با هدف اعلامیِ مبارزه با تروریست های داعش، اما با تمرکز بر سرکوب شدید کردهای سوریه و عقب راندن آن ها به شرق رود فرات، به عملیات نظامی خود موسوم به «سپر فرات» مبادرت ورزیده است.