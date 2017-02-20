آل خلیفه یک جوان بحرینی دیگر را به شهادت رساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اجتماعی المیدان، اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه مردم و شیعیان بحرینی با شدت ادامه دارد.

در همین راستا، نظامیان رژیم آل خلیفه به سوی جوان بحرینی به نام «عبدالله العجوز» در منطقه «النویدرات» در جریان بازداشتش، آتش گشودند که منجر به شهادت وی شد.

«عبدالله العجوز»

پس از این جنایت آل خلیفه مردم در منطقه النویدرات و المعامیر دست به اعتراض زدند که با سرکوب نظامیان آل خلیفه مواجه شدند.

تجمع در برابر منزل شهید «عبدالله العجوز»

مردم بحرین شب گذشته نیز در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه انقلابیون این کشور، دست به تظاهرات گسترده در منطقه البلاد القدیم زدند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی علیه آل خلیفه اقدامات آن برای سرکوب انقلابیون را محکوم کردند.

تظاهرات کنندگان همچنین شعارهایی را در حمایت از شیخ عیسی قاسم سر دادند و با وی اعلام همبستگی کردند.

در همین حال، تحصن انقلابیون در مقابل منزل شیخ عیسی قاسم در منطقه «الدراز» برای دویست و چهل و پنجمین روز متوالی ادامه دارد.