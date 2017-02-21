تسهیلات صنایع در جای دیگری سرمایه گذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، نعمت جلیلی شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته اشتغال شهرستان ابهر با اعلام اینکه تسهیلات زیادی به واحدهای صنعتی و تحت عناوین کارآفرینی و خوداشتغالی داده شده است، افزود: بیش از ۹۰ درصد این تسهیلات در جاهای دیگری سرمایه گذاری می شوند.

جلیلی با اعلام اینکه برخی از این تسهیلات در ساخت وسازها و کشورهایی مانند آلمان سرمایه گذاری می شوند، اظهار داشت: باید بپذیریم نظارتی بر استفاده صحیح تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی و خوداشتغالزایی ها نداشته ایم.

وی تعطیلی برخی از واحدهای صنعتی را نتیجه عدم استفاده مناسب از تسهیلات دانست و تاکید کرد: وقتی وام گیرندگان خیلی راحت و بدون دغدغه تولید، به سودهای کلانی دست پیدا می کنند، به کارخانه ها بها نمی دهند که این امر موجب تعطیلی آنها و بیکاری خیل عظیمی از کارگران می شود.

معاون فرماندار ابهر با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی ابهر با ۲۰ درصد ظرفیت اسمی خود کار می کنند، گفت: اگر بتوانیم ظرفیت فعالیت این واحدها را به ۵۰درصد برسانیم اتفاق بزرگی در سح شهرستان و استان رخ خواهد داد.

نعمت جلیلی با اعلام اینکه طرح تکاپو، طرحی برای استفاده از مزیت های نسبی منطقه است، یادآور شد: باید چرایی استفاده کارفرمایان از نیروهای شهرستان های دیگر، با وجود صرف هزینه های بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد.

جلیلی با انتقاد از قراردادهای کوتاه مدت کارگران، گفت: برخی کاریابی ها برای معرفی کارگران به کارخانه ها، دریافتی های غبرمتعارفی دارند، در حالی که این کارگران ۳ ماه بیشتر کار نمی کنند.

وی با بیان اینکه باید موضوع فعالیت نیروهای خارجی فاقد پروانه کار در کمیسیون امنیت کارگری مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: گروه صنعتی نیکو با مشارکت چند واحد تولیدی استانهای دیگر، شروع به کار کرده است که به زودی ۱۷۰ نفر از کارگران آن فراخوان خواهند شد.