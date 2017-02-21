تاخیرهای متعدد قطار محلی تهران-پیشوا/اعتمادی که از بین می رود

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- وحید محمدی یکتا: اگر مجبور باشید هر روز برای کار،تحصیل و یا به هر دلیل از ورامین،پیشوا و قرچک به تهران بروید و بخواهید از سیستم حمل و نقل عمومی بهره ببرید به خوبی متوجه اهمیت حضور به موقع عوامل این سیستم خواهید شد.

مدتی است که قطار محلی تهران-پیشوا راه اندازی شده که مردم توسط آن از ورامین،پیشوا و قرچک به تهران رفت و آمد می کنند.

سابق بر این تنها خودروهای سواری خطی،مینی بوس و اتوبوس ها به عنوان وسایل نقلیه عمومی برای حمل مسافر به تهران و برگشت آنها استفاده می شد اما امروزه علاوه بر این وسایل قطار محلی نیز اضافه شده و مسافران خاص خود را دارد.

زشت است مردم روی پله ها بنشینند

مهدی از مسافران قطار محلی تهران پیشوا به خبرنگار مهر گفت: برخی اوقات مشاجره هایی بین مسافران به علت کمبود جا و گرفتن جا توسط برخی مسافران برای دیگران صورت می پذیرد.

وی افزود: لطفا از مسئولین درخواست شود این مشکل رفع شود و یک واگن به قطار اضافه شود.

این مسافر قطار محلی تهران-پیشوا افزود: زشت است مردم روی پله ها بنشینند.

ترجیح می دهم از قطار استفاده نکند

مهدی سلیمانی از دیگر مسافران این قطار به خبرنگار مهر اظهار داشت: تاخیر قطار محلی که صبح مردم کارمند،کارگر و یا دانشجو را به تهران می برد آنقدر بی برنامه شده که ترجیح می دهم از قطار استفاده نکنم.

گلبرگ کریمیان،دانشجویی که در هفته سه بار برای حضور در دانشگاه از قطار محلی تهران-پیشوا استفاده می کند نیز به خبرنگار مهر گفت: حدود ۱۵ روز پیش قطار محلی تهران-پیشوا برای چندمین بار در روز های گذشته به دلیل تلاش برای فراهم کردن زیرساخت های قطار محلی بدون اطلاع رسانی قبلی در مسیر بازگشت با دو ساعت تاخیر به ایستگاه ورامین رسید.

در پی افتتاح رسمی قطار حومه ای هستیم

فرماندار شهرستان ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نارضایتی های مردمی از نحوه خدمات دهی قطار محلی تهران-پیشوا اظهار داشت: گزارش هایی از پیشوا و قرچک در مورد نارضایتی ها بوده است اما از جانب مردم ورامین اعلام نارضایتی نداشتیم.

این قطار به طور غیر رسمی و با پیگیری مسئولین سه شهرستان در حال خدمات رسانی می باشد و ما مکاتباتی انجام دادیم و وعده دادند زمان افتتاح رسمی، تعداد واگن ها افزایش یابد

محمد رضا یوسفی ادامه داد: جمعه گذشته معاون راه آهن جمهوری اسلامی در ورامین حضور داشت و از ایشان خواستیم به عملیات پل امام رضا (ع) و پل ۱۵ خرداد سرعت ببخشند و چند مورد هم که در مسیر در قرچک مشکل بوده سریع تر آماده شود و به طور رسمی قطار حومه ای راه اندازی شود که ۱۵ دقیقه یک بار قطار در این مسیر تردد کند.

نماینده عالی دولت در شهرستان ورامین گفت: در حال حاضر هم با شرکت مربوطه مکاتبه خواهیم کرد تا مشکلات مردم مرتفع شود.

اعتراضی از مردم پیشوا در مورد تاخیرها نداشتیم

فرماندار شهرستان پیشوا نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شلوغی قطار عنوان داشت: چون پیشوا جمعیت کم تری نسبت به شهرستان های اطراف دارد و در ابتدای مسیر رفت و انتهای مسیر برگشت است شهروندان پیشوایی مشکلی ندارند چرا که بیشتر جمعیت از شهرستان های دیگر هستند.

محمد کرم محمدی اضافه کرد: البته ما یک نامه به مسئولین امر نوشتیم و خواستیم که تعداد قطار را بیشتر کنند.

فرماندار شهرستان پیشوا عنوان کرد: در مورد تاخیر قطار ها هم تا به حال اعتراضی از سوی مردم نداشتیم و یک روز گویا یک ساعت تاخیر در حرکت قطار وجود داشته که مسئولان راه آهن اعلام کردند به دلیل برف روی ریل ها و مشکلات فنی بوده است.

تاخیرها در سیستم حمل و نقل کشور عادی است

فرماندار شهرستان قرچک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان غیر رسمی بودن حرکت فعلی قطار محلی اظهار داشت: این قطار به طور غیر رسمی و با پیگیری مسئولین سه شهرستان در حال خدمات رسانی می باشد و ما مکاتباتی انجام دادیم و وعده دادند زمان افتتاح رسمی، تعداد واگن ها و تعداد قطار ها را زیاد کنند تا رضایتمندی مردم افزایش یابد.

مسعود مرسل پور افزود: در بحث تاخیرها هم باید عرض کنم که این موضوع در سیستم حمل و نقل کشور عادی است، البته ما پیگیری می کنیم که به حداقل برسد.

به هر تقدیر اکنون این قطار در حال خدمت رسانی به مردم در جنوب شرق استان تهران است و چه آن را رسمی بدانیم چه غیر رسمی در حال حاضر روزانه ۷ بار از پیشوا حرکت کرده و پس از طی مسیر ورامین،قرچک و ری در ایستگاه راه آهن تهران توقف می کند و ۷ بار هم از تهران به سوی پیشوا حرکت خواهد کرد و مردم از این وسیله نقلیه عمومی بهره مند می شوند و اگر اعتماد مردم به این سامانه حمل و نقل از دست برود به سادگی ضرر موجود قابل جبران نخواهد بود.



