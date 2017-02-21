آغاز رزرو اینترنتی اسکان نوروزی فرهنگیان از پنجم اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی باقری در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات اسکان موقت فرهنگیان گفت: ثبت‌نام اینترنتی ۲۵ درصد از فضای اسکان موقت فرهنگیان در نوروز ۹۶ از روز پنجم اسفندماه از طریق سامانه www.eskan.medu.ir انجام می‌گیرد و تا بیست و دوم اسفند ۹۵ این مهلت وجود دارد.

وی افزود: تعداد ۲۵ هزار نفر با ما در طرح اسکان موقت فرهنگیان در نوروز ۹۶ همکاری دارند.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: تعداد ۶۸۰ پایگاه، ۱۱ هزار مدرسه، ۱۰۵ هزار کلاس درس، ۲۶۱ مرکز آموزشی و رفاهی، ۳۰۰ اردوگاه با ۳۰۰۰ سوئیت، ۵۰ پردیس دانشگاه فرهنگیان با ۲۰۰۰ خوابگاه از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده برای اسکان موقت فرهنگیان است.

باقری بیان کرد: تمام فرهنگیانی که در اسکان نوروزی ثبت‌نام می‌کنند، تحت پوشش بیمه هستند.

وی با بیان اینکه بخشنامه و شیوه‌نامه اسکان موقت نوروز ۹۶ به اداره کل آموزش و پرورش استان‌ها و دفاتر ستادی مرتبط ارسال شده است، گفت: نگاه ما در طرح اسکان، روان‌سازی و تفویض اختیار است.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: پیش‌بینی استفاده از امکانات‌ سالن‌های ورزشی، استخرها و درمانگاه‌ها برای آسایش میهمانان، آماده‌سازی نمازخانه‌ها برای برگزاری نماز جماعت در پایگاه‌ها و مدارس اسکان، حضور آموزش و پرورش در ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در مرکز و ستادهای استانی به عنوان یکی از اعضای تأثیرگذار و دائمی، تأکید بر توجه جدی به موضوع تکریم و احترام به مسافران در ستادهای پذیرش و مدارس، پیش‌بینی اهدای بسته‌های فرهنگی در پایگاه‌های استانی، برگزاری جلسات توجیهی برای عوامل اجرایی و سرایداران مدارس، استفاده از سامانه پیام کوتاه، تعامل با سایر نهادها به منظور تقویت طرح اسکان، پیش‌بینی استفاده از دستگاه کارتخوان و سیستم نوبت‌دهی در پایگاه‌های اسکان، از دیگر فعالیت‌های ما در طرح نوروزی اسکان موقت فرهنگیان است.