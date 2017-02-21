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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۱۲

در شورای شهر تهران مطرح شد؛

آمادگی مدیریت شهری تهران برای کمک به خوزستان

آمادگی مدیریت شهری تهران برای کمک به خوزستان

اعضای شورای شهر تهران در تذکرات خود درباره آلودگی هوای خوزستان از اعلام آمادگی مدیریت شهری برای کمک به مردم این استان سخن گفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آباد در در تذکری در نشست سیصد و سی و دومین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت هوا در استان خوزستان گفت: مردم خوزستان با تنی خسته از ۸ سال جنگ تحمیلی در سال های اخیر هم با مشکلات ریز و درشت بسیاری دست و پنجه نرم می کنند.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران اضافه کرد: با وجود اینکه ۸۰ درصد نفت ایران از این مناطق استخراج می شود، اما متاسفانه شاهد بی توجهی جدی مسئولان به این استان جنگ زده هستیم.

آباد با اشاره به بحران گرد و خاک در استان خوزستان گفت: متاسفانه این موضوع به بحران رسیده است و مشکلات بسیاری را برای مردم این مناطق ایجاد کرده که ضروری است مسئولان نسبت به کاهش این آسیب ها ورود جدی داشته باشند.

وی افزود: بخش زیادی از نفت خوزستان صرف حل مشکلات دیگر استان ها می شود اما متاسفانه مردم خوزستان حتی برای هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی که گفته می شود برای بهسازی گرد و غبار لازم است، از نفت بهره نمی برند.

در ادامه محسن پیرهادی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران نیز گفت: خوزستان پاره تن تهران است و اعضای شورای شهر تهران و مدیران شهری اعلام کردند برای انجام وظیفه شرعی و انسانی آمادگی برای هرگونه اقدام عملی برای کاهش مشکلات این استان دارند.

کد مطلب 3913402
سیامک صدیقی

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