ژنرال «دوستم» بعد از سه ماه به دفتر کار خود بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از«آوا»، ژنرال «عبدالرشید دوستم» معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بعد از گذشت دست کم سه ماه به دفتر کار خود در کاخ ریاست جمهوری افغانستان بازگشت.

برخی منابع در حالی از بازگشت دوستم به دفتر کارش خبر می دهند که این مقام بلند پایه کشور افغانستان مدتی به دلیل اختلافات گسترده با «اشرف غنی» رئیس جمهور و چند مقام دیگر این کشور از حضور در دفترش امتناع کرده بود.

گفته میشود که ادعای «احمد ایشچی» در مورد اذیت و آزار وی توسط دوستم و محافظانش، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را با مشکلات و فشار فراوانی روبرو کرده و وی می خواهد تا با حضور در دفتر کارش کمی از این فشار را بکاهد، هرچند که دوستم و نزدیکانش اساسا این اتهامات را رد کرده بودند.