به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، ناصر بهزاد اظهار کرد: این پروژه ها شامل طرح ایجاد مرکز خدمات صادرات و نمایشگاه دائمی کالاهای صادراتی و توسعه تجارت شرق کشور و طرح ایجاد پایانه صادراتی جنوب استان است.

وی افزود: به منظور تحقق برنامه‌های پیش بینی شده برای اقتصاد مقاومتی در بخش تجارت خارجی، یکی از اقداماتی که می‌تواند برای توسعه بازارهای جدید و پشتیبانی از صادرات استان انجام شود، ایجاد مرکز خدمات صادرات است که در ۸ محور مختلف اجرا می‌شود.

بهزاد تصریح کرد: این مرکز در محورهای ایجاد نمایشگاه دائمی برای کالاهای صادراتی، برگزاری میزهای تخصصی، عارضه یابی فرایندهای صادراتی، مباحث مربوط به زنجیره ارزش، برگزاری همایش‌ها، سمینارها و سمپوزیوم‌ها با حضور و مشارکت مهمانان خارجی، کنفرانس‌های بین المللی و ایجاد قابلیت‌های لازم برای توسعه بازار کالاهای مزیت دار استان در نفوذ به بازارهای جدید صادراتی، ایجاد مدل‌های اصولی برای ثبت برند و برندسازی و ارائه مشاوره در زمینه همکاری‌های حقوقی، اطلاعات صادراتی، سرمایه گذاری، پروژه‌ها و طرح‌های مناقصه‌ای سایر کشورها، فعالیت خواهد کرد که مرکز مذکور با مشارکت کامل و سرمایه گذاری بخش خصوصی به مبلغ بیش از ۱۰ میلیارد تومان در زمینی به مساحت یک هکتار ایجاد می‌شود.

وی گفت: طرح ایجاد پایانه صادراتی نیز در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار و با اعتبار حدود ۶۰ میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی، جهت ظرفیت سازی داخلی برای تقویت حضور در بخش بین المللی، اجرا خواهد شد.

بهزاد با بیان اینکه این طرح با هدف افزایش صادرات و امکان صادراتی شدن کالاهای مختلف و تسهیل صادرات در نواحی مختلف استان اجرا می شود، اظهارداشت: اجرایی شدن این پایانه صادراتی کمک زیادی به رونق صادرات می کند و با توجه به اینکه بر اساس سند آمایش سرزمینی، بافت جغرافیایی مناسبی در جنوب استان داریم که منجر به تولید کالاهای خاصی از جمله زعفران و سایر محصولات کشاورزی می شود، ایجاد این پایانه، فرایندها را تسهیل می کند تا واحدهای مختلف بتوانند از امکانات آن استفاده کنند.

وی افزود: پیش بینی شده است در این پایانه، دفتر گمرک، بیمه، حمل و نقل و سایر الزامات، ایجاد و امور تجاری به صورت متمرکز با نگاه توسعه ای انجام شود تا در آینده نزدیک شاهد اجرای طرح های موثر در حوزه صادرات باشیم.

وی تصریح کرد: هدف کمی پیاده سازی پروژه‌های مذکور، تقویت جایگاه صادراتی استان در کشور است که قطعاً با اجرای آن خراسان رضوی می‌تواند در حوزه صادرات غیرنفتی از رتبه پنجم در زمره سه استان برتر صادراتی کشور قرار گیرد.