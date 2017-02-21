کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گشایش دومین کنفرانس ملی «توسعه پایدار در سیستمهای مهندسی انرژی، آب و محیط زیست»، با حضور رئیس دانشگاه علم و صنعت، اساتید و دانشجویان، پژوهشگران، مدیران و صاحبان صنایع، امروز در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم محمدعلی برخورداری رئیس دانشگاه علم و صنعت با اشاره به دستکاری و ایجاد اختلال توسط انسان در طبیعت، ابراز امیدواری کرد: این کنفرانس به دستاوردهای مهمی نایل شده و برای پیشگیری از آسیبهای آتی زیست محیطی، چاره جویی شود.

حسینعلی پور مدیر دفتر توسعه پایدار دانشگاه علم و صنعت و دبیر کنفرانس نیز گزارشی از روند برگزاری این کنفرانس ارائه کرد و توضیح داد: روز اول همایش، برگزاری سه پنل با موضوعات صنعت، محیط زیست و آب و در روز دوم، چهار پنل با موضوعات توسعه پایدار شهری و روستایی، نیرو، مهندسی توانمندساز و نفت برنامه ریزی شده است.

وی گفت: بیش از ۱۰۰ مقاله به دبیرخانه کنفرانس رسید و طی دو روز برگزاری همایش، ۵۵ مقاله به صورت پوستر، ۳۱ مقاله شفاهی و ۱۰ مقاله در پنل ها ارائه می شود. همچنین در مسابقه طراحی بیلبورد،۲۰ طرح در مسابقه عکاسی با موضوع توسعه پایدار، ۱۰۳ فیلم و عکس و در طراحی ساختمان صفر انرژی، ۱۲ طرح دریافت شده که بیشترین آن از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران بوده است.

وی از طراحی اولین استارتاپ مهندسی توانمندساز با همکاری سازمان بهزیستی و طراحی جشنواره ملی نوآوری، برگزاری نشستهای تخصصی و کارگاههای آموزشی به عنوان نمونه کارهای انجام شده نام برد.

در افتتاحیه دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستمهای مهندسی انرژی، آب و محیط زیست همچنین با اهدای «نشان توسعه پایدار»، لوح و هدایا از ۱۰ برگزیده فعال در عرصه توسعه پایدار کشور به سبب عمری تلاش در این حوزه، تجلیل به عمل آمد.

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستمهای مهندسی انرژی، آب و محیط زیست، توسط دفتر توسعه پایدار و فناوری های پاک دانشگاه علم و صنعت ایران در روزهای ۳ و ۴ اسفندماه جاری و در محورهای صنعت و توسعه پایدار، توسعه پایدار شهری و روستایی، انرژی و آلودگی محیط زیست، آب، محیط زیست و توسعه پایدار، مدیریت اقتصاد سبز و توسعه پایدار و فضا و توسعه پایدار برگزار می شود.