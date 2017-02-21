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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۳۵

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کهگیلویه و بویراحمد:

۲۸۹ میلیارد ریال کالای قاچاق طی سال جاری در استان کشف شده است

۲۸۹ میلیارد ریال کالای قاچاق طی سال جاری در استان کشف شده است

یاسوج- دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲۸۹ میلیارد ریال کالای قاچاق در ۱۱ماهه اول سال جاری در استان کشف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهمنی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: کشفیات انجام گرفته در مدت مشابه سال گذشته ۲۲۰ میلیارد ریال بوده است.

بهمنی با بیان اینکه  در یازده ماهه اول سال جاری یکهزارو ۵۶۰ نفر به اتهام قاچاق کالا و ارز دستگیر شده اند عنوان داشت: تعداد متهمین دستگیر شده  در مدت مشابه سال ۹۴  یکهزارو ۲۶۷ نفر است.

بهمنی از افزایش پرونده های تشکیل شده قاچاق کالا و ارز در ۱۱ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: یکهزارو ۷۴۰ پرونده در زمینه قاچاق کالا وارز در سال جاری تشکیل شده است.

وی افزود: این میزان در مدت مشابه سال ۹۴ یکهزارو ۶۱۵ پرونده بوده است.

 بهمنی به تعداد پرونده های تشکیل شده در رابطه با قاچاق کالا و ارز از سال ۹۰ تا ۹۴ اشاره کرد و اظهار داشت: در سال ۹۰ یکهزارو ۷۲۹ پرونده، در سال ۹۱ یکهزارو ۷۱۰ پرونده، در سال ۹۲ یکهزارو ۹۷۴ پرونده و در سال ۹۴ یکهزارو و  ۹۰۰ پرونده در رابطه با قاچاق کالا و ارز در استان تشکیل شده است.

کد مطلب 3913710

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