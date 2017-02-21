۲۸۹ میلیارد ریال کالای قاچاق طی سال جاری در استان کشف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهمنی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: کشفیات انجام گرفته در مدت مشابه سال گذشته ۲۲۰ میلیارد ریال بوده است.

بهمنی با بیان اینکه در یازده ماهه اول سال جاری یکهزارو ۵۶۰ نفر به اتهام قاچاق کالا و ارز دستگیر شده اند عنوان داشت: تعداد متهمین دستگیر شده در مدت مشابه سال ۹۴ یکهزارو ۲۶۷ نفر است.

بهمنی از افزایش پرونده های تشکیل شده قاچاق کالا و ارز در ۱۱ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: یکهزارو ۷۴۰ پرونده در زمینه قاچاق کالا وارز در سال جاری تشکیل شده است.

وی افزود: این میزان در مدت مشابه سال ۹۴ یکهزارو ۶۱۵ پرونده بوده است.

بهمنی به تعداد پرونده های تشکیل شده در رابطه با قاچاق کالا و ارز از سال ۹۰ تا ۹۴ اشاره کرد و اظهار داشت: در سال ۹۰ یکهزارو ۷۲۹ پرونده، در سال ۹۱ یکهزارو ۷۱۰ پرونده، در سال ۹۲ یکهزارو ۹۷۴ پرونده و در سال ۹۴ یکهزارو و ۹۰۰ پرونده در رابطه با قاچاق کالا و ارز در استان تشکیل شده است.