رویکرد دولتها بر مبنای صحیح اقتصاد اسلامی نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری همایش «اقتصاد مقاومتی؛ پیوند فرهنگ، سیاست و اقتصاد»، بررسی مناسبات اسلامی در مواجهات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و استخراج گزاره های متقن دینی برای رفع موانع و مشکلات امری است که اهتمام و تلاش در مسیر آن، به «جهاد فی سبیل الله» تشبیه شده است. راهکارهای رفع معضلات اجتماعی و اقتصادی و چالشهای موجود در مسیر استفاده از منویات دینی و همچنین توجه واهتمام به مقوله «اقتصاد مقاومتی» که شاه کلید رفع معضلات اقتصادی جامعه اسلامی است، ما را بر آن داشت تا با آیت الله روح الله قرهی، مدیر حوزه علمیه امام مهدی(عج)، گفتگویی ترتیب دهیم که ماحصل آن را در ادامه می خوانید.

*به نظر شما چرا با توجه به منویات و شعارهای اسلامی ای که از بدو تشکیل جمهوری اسلامی، داده شده و مورد توجه بوده است، نتوانسته ایم در مقولاتی مانند اقتصاد، آنطور که باید و شاید، موفق عمل کنیم؟ نجات و سلامت جامعه و اقتصاد اسلامی، در چه گزینه هایی نهفته است؟

متأسفانه باید گفت: رویکرد سیاسی دولتها از ابتدای انقلاب تاکنون، بر مبنا و مدار صحیح اقتصاد اسلامی، گردش و چرخش نکرده است و بازهم متأسفانه باید بیان کرد، اثرات سوء این نگرش ها، در لایه های اجتماعی و اقتصادی جامعه، قابل رویت است. این مورد فقط مختص یک دوره زمانی نیست و همان گونه که عرض کردم در تمامی دولتها، به طور کم و بیش دیده شده است.

به طور نمونه در مباحث مربوط به فروش نفت و مفاسدی که در این زمینه اتفاق افتاد، بنده عنوان کردم که اگر درست و اصولی رفتار می شد هرگزچالشی به نام«بابک زنجانی» اتفاق نمی افتاد. چرا بعد از جنگ این رویکرد که می بایست روحیه جهادی و مبارزه با دشمن را، در جبهه های دیگر، مانند؛ اقتصاد؛ پیگیری و مداومت کنیم، مورد توجه قرار نگرفت.

رویه صحیح و اصولی این بود که به این آقا گفته می شد که، با توجه به شرایط تحریمی مملکت، شما شرایط خروج از این تحریم های ناعادلانه را برای ملت ایران فراهم کن و سرمایه ملت، (یعنی نفت) را تبدیل به ارز کنید و وارد کشور کنید و بدان که ممکن است در این مسیر دستگیر یا زندانی و حتی کشته شوی؛ اگر این اتفاقات برای تو مقدر شد، بدان که سعی تو جهاد در راه خدا است و پاداش الهی در این مسیر برای تو مقدر خواهد بود. این رویکرد باعث جا افتادن این معنی برای این شخص می شد که، عمل تو در خارج کردن ملت از تحریم های ظالمانه، یک نوع جهاد در راه خدا است که قطعاً این عمل باعث سرافرازی در دنیا و آخرت برای تو خواهد شد.

باید به آقای زنجانی گفته می شد، کار تو یک ایثار و کوشش برای ملت محسوب خواهد شد، نه اینکه به او بگوییم برو نفت و ثروت مملکت را بفروش و از درآمد آن، هر چه که حاصل شد، چند درصدش برای خودت و شرکتت. خُب خیلی ساده است وقتی شما یک شخص را در چنین موقعیت خاص اقتصادی قرار دهید و چنین منابع عظیمی را در اختیار او قرار می دهید و آن شخص هم به زوایا و مراتب تقوا آراسته نباشد و نتواند ترس از خدا و قیامت را در جان و روح خود بگنجاند، کم کم براثر درآمدهای نجومی و شرایط خاص اقتصادی، این شخص تبدیل به یک غول اقتصادی خواهد شد که چرب و شیرین دنیا او را از مسیر حق و عدالت خارج خواهد کرد.

نکته بسیار مهم در همین زمینه این است که متأسفانه مسئولان بر اثر ناتوانی در رفع مشکلات اقتصادی و تولیدی مردم، با پرداختن به این آقا(بابک زنجانی) می خواهند ذهن مردم و جامعه را به سوی دیگر منحرف کنند. این یک ضعف محسوب می شود که در برابر مشکلات فرافکنی کنیم، درست است که آقای زنجانی فساد اقتصادی کرده و اسباب زحمت برای حاکمیت و مردم را فراهم کرده است ولی این آقا، در برابر سایر دست درازی ها به بیت المال، همچنان غول بزرگی هم نیست. بزرگان و قلدرهای دیگری هستند که مفاسد بزرگتری مانند؛ «کرسنت» را بوجود آوردند و کسی هم به آنها نپرداخته است و متأسفانه کسانی هم در این مسیر دیده می شوند که رتبه هم دریافت کردند و به مقام وزارت نیز رسیدند که این معنا بسیار جای تأمل دارد.

*مفهومی بنام «اقتصاد مقاومتی» بارها توسط بزرگان و عالمان به جامعه ارائه شده است و اینگونه تبیین شده است که راه علاج را می بایست از درون جامعه جستجو کرد؛ این معنا در معادلات اجتماعی و اجرایی جامعه، به چه صورتی وارد شده است؟ آیا می توان به این مفهوم، با دید ناتوانی و ناکارآمدی نگریست؟

نکته قابل توجه در این مقوله این است که تئوری «اقتصاد مقاومتی» می بایست بر مبنای یک «تئوری جهادی» تعریف و پردازش می شد. رهبری معظم(مدظله) در بیاناتشان در باب اقتصاد مقاومتی بیان کردند که این معنی مورد توجه و تأیید اقتصاددانان و محققین این دانش و علم قرار گرفته است و کاربردی بودن این معنا، مورد تصدیق و وثوق تحصیلکردگان علم اقتصاد، آن هم از دانش آموختگان مجامع علمی غربی، واقع شده است. باید توجه داشت این تأیید و تصدیق، منوط به اجراسازی است؛ طبیعی است که هر نظریه ای ولو استثنایی، تا مادامی که عملیاتی نشود، فواید و ثمراتش ناشناخته خواهد ماند.

نکته اساسی این است که آیا این مفاهیم قابلیت اجرایی دارند و یا به تعبیری اینکه، اصولاً اهتمام و کوششی برای اجراسازی این معانی وجود داشته یا خیر؟ ما معتقدیم که این مفاهیم، قطعاً قابلیت اجرایی دارند، ولی متأسفانه، افراد اجرایی و کسانی که خواهان اجراسازی باشند وجود ندارند و یا حداقل اینکه تا این زمان شناخته نشده اند. چگونه تا زمانی که نظریه ای اجرایی نشده است می توان به بطلان آن نظر داد. نمونه عینی برای تفهیم این پروسه این است که، شما به پزشک مراجعه کنید و درخواست معالجه کنید، ولی بعد از معاینه و دریافت نسخه معالجه از پزشک، طبق دستور پزشک عمل نکنید و خودسرانه بخواهید که خوددرمانی کنید؛ معلوم است که با توجه به مراجعه و دریافت نسخه، شما از بیماری رها نخواهید شد.

شما می باید طبق دستور پزشک رفتار کنید تا معالجه شوید. صرف دریافت نسخه و معاینه، بیمار را درمان نخواهد کرد. بنده با ضرس قاطع اعلام می کنم تا هم اکنون اهتمامی برای اجرای این معنی وجود نداشته است و با تمامی توصیه ها و سفارشات، هنوز در باب کاربردی بودن مفهوم اقتصاد مقاومتی، بین آقایان مسئول، تشکیک وجود دارد. چگونه این آقایان مدعی ناکارآمدی تئوری های دینی هستند؛ شما که هنوز درمقام عمل و اجرا، این تئوری ها را پیاده نکردید تا ضعف و کاستی هایشان مشخص و معلوم شود. این عدم اهتمام در اجرای مناسبات دینی، فقط منحصر به مباحث اقتصادی نیست، بلکه در مباحث دیگر مانند تربیت دینی و علوم تربیتی و اجتماعی نیز گزاره های دینی متأسفانه، مغفول مانده اند.

*آیا مصادیق عینی دیگری در باب عدم توجه به مناسبات دینی در رویه اجرایی جامعه اسلامی دیده می شود؟ به طور نمونه؛ سیاست های بین المللی و مراودات جهانی، آیا به نظر شما در این مختصات ها، جایی برای تأملات دینی وجود خواهد داشت؟

سیاست کنونی جامعه اسلامی متأسفانه بر مبنای سیاست دینی تعریف نشده و این رویکرد بر اساس «سیاست مکر» استوار شده است و این نکته بسیار جای تأمل دارد. آیت الله شاه آبادی در باب سیاست می فرمایند که این لفظ، یک لفظ مقدس و ارزشی است. ایشان در کتاب «شذرات المعارف» می فرمایند: آن دسته از کسانی که معتقد به سیاست بازی و سیاست کاری هستند نباید مورد وثوق و اطمینان قرار بگیرند؛ این افراد مکار هستند و استفاده کردن از آنها، جای اشکال دارد. لفظ سیاست یک معنای مقدس است. بنابراین باید گفت: اگر آنچه را که مبانی والای اسلام بیان داشته است را اجراسازی می کردیم ، قطعاً کارگشایی آنها را نیز لمس می کردیم.

اگر معضلات و مصائب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی با دستورات اسلام و منویات آن برطرف نشد، آن وقت بیاییم ادعا کنیم که این دستورات، قابلیت اجرایی ندارند. اسلام دین کارکرد و گزاره های متقن و اصولی است و قطعاً منویات متعالی آن، برطرف کننده مشکلات جامعه مردم خواهد بود.