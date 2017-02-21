انتخابات سال آینده بهترین دوره از نظر مشارکت مردمی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی ظهر سه شنبه در آیین تودیع و معارفه معاون فرماندار شهرستان خرمدره، امامت امام را منوط به خواسته مردم اعلام کرد و افزود: مردم در نظام جمهوری اسلامی اهمیت بالایی دارند و رضایت خداوند در خدمتگزاری به مردم است.

حسینی با استناد به آیات قرآن و روایات معتبر، مشروعیت حکومت را از طرف خدواند دانست و اظهار داشت: با توجه به انتخاب حضرت علی(ع) به خلافت توسط مردم، مقبولیت حکومت از طرف مردم صورت می گیرد.

وی با اشاره به فعالیت جناح های سیاسی در کشور ، تاکید کرد: ارزش اصطلاحاتی مانند اصولگرا و اصلاح طلب زمانی است که خدمتگزار مردم باشند.

امام جمعه خرمدره، با توصیه مردم به رعایت اعتدال، گفت: اگر در جامعه افراط و تفریط باشد، نمی توانیم به گروه هایی مانند داعش خرده بگیریم.

حسینی با اعلام اینکه در اسلام به رعایت حقوق دیگران و زندگی مسالمت آمیز حتی در کفار، توصیه شده است، گفت: در هر دولتی که باشیم باید بالاتر از همه به خداوند و مردم خدمت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در انتخابات کشور هیچ تقلبی صورت نمی گیرد، تصریح کرد: در صورتی که شخص و یا گروهی معترض باشند باید با احترام به قانون از راه قانونی پیگر باشند.

امام جمعه خرمدره گفت: بر اساس آیات قران و روایات، مشروعیت حکومت از خداوند و مقبولیت آن از طرف مردم صورت می گیرد.

حسینی با احترام به زحمات مجریان انتخابات ، مدعیان تقلب در انتخابات را دروغگو و متجاوز خواند و افزود: انتخابات آینده بهترین انتخابات از نظر حضور مردمی خواهد بود.