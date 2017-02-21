تعامل تجاری در حوزه صنعت واکسن ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رکنی بعدازظهر سه شنبه در جریان بازدید وزیر کشاورزی کشور قرقیزستان از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: این موسسه با قدمتی ۹۰ ساله یک ظرفیت بزرگ در حوزه تولید واکسن و فرآورده های بیولوژیکی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه موسسه رازی می تواند برای سایر کشورها به عنوان پشتیبانی قوی به حساب آید، گفت: در این موسسه دانشمندان و متخصصان ارزشمندی مشغول فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه موسسه رازی در زمینه تولید واکسن های انسانی، دامی، طیور و انواع سرم های درمانی اقدامات ارزشمندی انجام داده است، افزود: امید است با حضور وزیر کشاورزی قرقیزستان و سفیر این کشور در ایران تعامل تجاری مناسبی میان دو کشور انجام شود.

معاون وزیر کشاورزی در امور تولیدات دامی تصریح کرد: امید می رود با تدوین تفاهم نامه و قرارداد مشترک بتوانیم از مزیت های دو کشور برای توسعه ایران و قرقیزستان استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در استان البرز، شهرستان کرج مستقر است.