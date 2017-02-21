  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۳۰

لیگ قهرمانان آسیا؛

تساوی ذوب آهن مقابل العین امارات در نیمه اول

تساوی ذوب آهن مقابل العین امارات در نیمه اول

نیمه نخست بازی تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و العین امارات با نتیجه تساوی به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و العین امارات در اولین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۸:۴۵ امروز سه شنبه در امارات به مصاف هم رفتند که نیمه نخست این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

العین در نیمه نخست پِرس از بالا را در دستور کار قرار داده بود تا بازیکنان ذوب آهن نتوانند از خط دفاع بازیسازی کنند.

بنگستون مهاجم ذوب آهن در دقیقه ۴۱ می توانست برای نماینده ایران گلزنی کند که این موقعیت خوب وی با بی دقتی از دست رفت تا نیمه نخست بدون گل تمام شود.

کد مطلب 3913990

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها