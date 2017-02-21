تساوی ذوب آهن مقابل العین امارات در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال ذوب آهن ایران و العین امارات در اولین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۸:۴۵ امروز سه شنبه در امارات به مصاف هم رفتند که نیمه نخست این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

العین در نیمه نخست پِرس از بالا را در دستور کار قرار داده بود تا بازیکنان ذوب آهن نتوانند از خط دفاع بازیسازی کنند.

بنگستون مهاجم ذوب آهن در دقیقه ۴۱ می توانست برای نماینده ایران گلزنی کند که این موقعیت خوب وی با بی دقتی از دست رفت تا نیمه نخست بدون گل تمام شود.