شفافیت حلقه گمشده مردم سالاری دینی/ پیوستگی قدرت و ثروت گسسته شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی در نشست بصیرتی که شامگاه سه شنبه در مسجد امام حسین(ع) شهرستان صومعه سرا برگزار شد با اشاره به آرمان های انقلاب اسلامی، اظهار کرد: این آرمان ها در شعارهای ما تجلی می یافت.

وی «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» را اصلی ترین شعار انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: ایران اسلامی تنها کشور در جهان است که دارای چنین استقلال سیاسی است.

استقلال و آزادی به معنای واقعی در جامعه تحقق نیافته است

رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس نهم با بیان اینکه بسیاری از کشورهای بزرگ جهان که از بسیاری جهات دارای قدرت هستند وابستگی خود را در بزنگاه ها به نمایش می گذارند، گفت: برای این موضوع می توان به جنگ آمریکا علیه افغانستان اشاره کرد که کشورهای همانند روسیه و چین نیز به آن کمک کردند.

وی با اشاره به اینکه ایران از بُعد سیاسی مستقل ترین کشور در جهان محسوب می شود، خاطرنشان کرد: اگر در ابعاد دیگر همانند اقتصادی، فرهنگی تحت فشار هستیم به این دلیل بوده که متاسفانه نتوانسته ایم استقلال خود را حفظ کنیم.

زاکانی با بیان اینکه امروز از نظر استقلال که بخشی از شعار اصلی انقلاب اسلامی ایران بود در نیمه راه هستیم، تصریح کرد: ایران از نظر آزادی نیز، آزادترین کشور جهان بوده و کشورهای مدعی آزادی در دنیا نیز تنها تا یک حدودی از آزادی برخوردار هستند.

وی آزادی موجود در ایران را نیز آن آزادی آرمانی انقلاب اسلامی ندانست و یادآورشد: برخی تمایل دارند که آزادی های کاذب را جایگزین کرده و جامعه را دوقطبی کنند.

احیای قانون اساسی در کشور مغفول مانده است

رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس نهم با بیان اینکه بالاترین رُکن آزادی نظارت و سوال کردن مردم از مسئولان است، ادامه داد: اگر در جامعه ایرانی و هر جامعه دیگری که به دنبال سعادت است زمینه ای فراهم نشود که مردم آزادانه در برابر مسئولان خود قرار گرفته و بازخواست کنند ناقض آن بخش از آزادی که هنوز محقق نشده است.

وی با اشاره به اینکه برخی از مسئولان علاقه ای به انتقاد ندارند، افزود: کسانی باید در جامعه آزاد باشند که به تعریف از این مسئولان می پردازنند.

زاکانی با بیان اینکه یکی از مواردی که در کشور مغفول مانده احیای قانون اساسی است، گفت : قانون اساسی ما یک قانون پیشرو و مترقی است ولی چند اصل از این قانون مغفول مانده که می توان به امربه معروف و نهی از منکر (اصل ۸ قانون اساسی) مسئولان نظام به عنوان یکی از حقوق ملت نام برد.

وی با اشاره به اینکه انقلاب کردیم که این قانون ها محقق شود، خاطرنشان کرد: اگر این آزادی را نسبت به سایر نقاط جهان مورد سنجش قرار دهیم، ایران بسیار جلوتر بوده و قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیستیم.

تحقق جمهوری اسلامی در گرو تحقق عدالت در جامعه

رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس نهم جمهوری اسلامی را سومین اصل شعار انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: تحقق جمهوری اسلامی درگرو تحقق مسیری است که عدالت را در جامعه پیاده کرده و به عنوان یک الگو در جامعه جهانی مطرح کند.

وی با اشاره به اینکه دقت در این موضوع نشان دهنده وجود فاصله اساسی با آنچه که رهبران انقلاب اسلامی در قالب اسلام ناب محمدی (ص) ارائه کرده اند دارد، اظهار کرد: عدالت در جامعه ما آنگونه که شایسته بوده پیاده نشده و مشروعیت ما به پیگیری عدالت در جامعه است.

زاکانی دلیل تأکیدات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبری معظم درباره اشرافی گری و افرادی که دست درازی به بیت المال می کنند را تناقض با روح، اساس و جوهره انقلاب اسلامی دانست و افزود: بنا نبود که انقلاب اسلامی مسیری طی کند که افرادی در قدرت قرار بگیرند که نسبت به مردم و تحقق عدالت بی توجه و دقت باشند.

وی با بیان اینکه مرور دستاوردهای انقلاب اسلامی نشان دهنده این بوده که مردم سالاری دینی یکی از برجسته ترین این دستاوردها محسوب می شود، گفت: این بدان معنا بوده که مردم مشارکت و تعیین سرنوشت خود را انجام دهند.

حضور در انتخابات شب قدر و تعیین کننده سرنوشت مردم تعبیر می شود

رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس نهم به بیانات مقام معظم رهبری در این خصوص اشاره و تأکید کرد: ایشان حضور در پای صندوق های رأی را شب قدر مردم دانستند و این بدان معنی است که آنها سرنوشت خود را با انتخابی که می کنند رقم می زنند.

وی با اشاره به اینکه این بخش از موضوع دائم در حال تهدید است، بیان کرد: این نقطه قوت و افتخار بزرگ نظام مقدس اسلامی است که هنوز دوماه از ۲۲ بهمن سال ۵۷ نگذشته امام خمینی (ره) به مردم می گوید نظام خود را خودتان انتخاب کنید.

زاکانی در ادامه با بیان اینکه در این زمینه از دو جهت آسیب پذیر هستیم، تصریح کرد: بزرگترین آسیب پیوستگی بین قدرت و ثروت است که بدترین صورت ماجرا در ابتدای موضوع مردم سالاری دینی محسوب می شود.

به گفته این مسئول عده ای به جای اینکه فضا را شفاف کرده تا مردم در این شفافیت حق انتخاب خود را درست اعمال و بهترین و شایسته ترین ها را انتخاب کنند با پیوستگی میان قدرت و ثروت شرایط را به گونه ای رقم می زنند که با صرف پول فراوان برای تبلیغات افرادی به قدرت برسند که شایسته و خادم نیستند.

حق نظارت مردم بر مسئولان دومین رکن مردم سالاری دینی

وی حق نظارت بر مسئولان را بخش دوم مردم سالاری دینی دانست که انقلاب اسلامی برای ما به ارمغان آورد و یادآورشد: در نظام مردم سالاری دینی رأی آگاهانه داده شده و نظارت می کنیم تا ببینیم فرد منتخب در مسیر صحیح حرکت می کند یا نه؟

رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس نهم با تأکید برتقویت این بخش و احیای قانون اساسی در این حوزه، افزود: مردم بر مسئولان نظارت کنند تا مردم سالاری دینی محقق شود که این نیازمند شفافیت است.

وی گمشده امروز جامعه ایرانی را شفافیت برشمرد و گفت: دولت و برخی آقایان علاقه مند هستند که تمام امورات را در محرمانگی و در پشت درهای بسته حل کنند این ظلم بزرگی است که جامعه را به جعبه سیاه تبدیل کرده اند.

زاکانی ادامه داد: این وضعیت سبب شده که مردم و برخی از مسئولان نسبت به بسیاری از موضوعات همانند موضوع برجام آگاهی نداشته و تمایلی نیز به رسیدگی از سوی مجلس نداشته باشند.

برخی مردم را نامحرم می دانند

رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس نهم با اشاره به اینکه بسیاری به دنبال این هستند که مردم را نامحرم امور بدانند، گفت: در این میان نقش نخبگان و عناصر فرهیخته جامعه مشخص بوده و نباید اجازه گرفتن این حق از جامعه شوند.

وی با بیان اینکه پیروزی انقلاب سبب نمایش دو ویژگی در جهان شد، خاطرنشان کرد: انتقال پیام اسلام برای اداره جامعه، آبادی دنیا، آخرت مردم و نشان دادن قابلیت و حضور مردم از جمله دو پیام مهم انقلاب اسلامی است.

به گفته این مسئول در هرجایی که انقلاب اسلامی با مشکل مواجه شده دست عنایت الهی از آستین مردم بیرون آمده و مشکلات حل شده است.

رهبری و اطلاعت از ولایت فقیه مهم ترین رکن جامعه اسلامی

وی با بیان اینکه پنج لایه تأثیرگذار در کشور وجود دارد، تصریح کرد: رهبری مهم ترین رکن جامعه اسلامی محسوب می شود اطاعت از ولایت فقیه مهم ترین عمل است که خوشبختانه از این نظر در اوج قرار داریم.

رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس نهم مسئولان را یکی دیگر از لایه های تأثیرگذار در کشور برشمرد و اظهار کرد: مرور ۳۸ ساله انقلاب اسلامی نشان می دهد که در این زمینه دارای ضعف هستیم و آسیب ما در این لایه بوده است.

وی با اشاره به اینکه امروز عده ای مقهور غرب هستند، افزود: براساس فرموده امام خمینی (ره) فردی که مقهور غرب شود در مقابل زورگویان تمکین و در ادامه مسیر دچار لغزش می شوند.

زاکانی با بیان اینکه آمریکا قابلیت جنگیدن با ایران را ندارد، گفت: در حال حاضر آمریکا از داخل دچار فروپاشی سنگین است.

وی خاطرنشان کرد: بعداز جنگ جهانی دوم که آمریکا سیاست برون گرایی به خود گرفته بود پیروزی انقلاب اسلامی سبب جلوگیری از این پیشروی شد.

نبود شایسته سالاری مه ترین آسیب جامعه اسلامی ایران

رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس نهم با اشاره به اینکه نبود شایسته سالاری یکی از مهم ترین آسیب های جامعه ما است، تصریح کرد: متاسفانه در ایران شایسته سالاری به معنای درست وجود نداشته و فرقه گرایی حاکم است.

وی با تأکید برضرورت وجود هوشیاری و بصیرت در سطح جامعه، اظهار کرد: باید ریشه یابی شود که چرا مسئولان نمره قبولی نگرفته در حالی که مردم از این حیث ممتاز هستند.

زاکانی با بیان اینکه روشنگری یکی از وظایف مهم نخبگان و فرهیختگان جامعه ما است، ادامه داد: متاسفانه این افراد به این وظیفه خود به درستی عمل نمی کنند.

به گفته وی باید در جامعه ما قانون به جای سلیقه، تبعیت از رهبری به جای تمرد جایگزین شده و همچنین در کشور ما باید خدمت به مردم افتخار محسوب شود نه دوری از مردم و اشرافی گری.

وی با اشاره به اینکه این مسیر باید تغییر کند، افزود: این مسیر با حضور باشکوه در پای صندوق های رأی تغییر می کند که ما می توانیم و نباید ناامید شویم.