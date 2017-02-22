  1. جامعه
  2. انتظامی
۴ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۵۸

گزارش پلیس راه؛

مه‌گرفتگی و کاهش دید در جاده های ۵ استان

مه‌گرفتگی و کاهش دید در جاده های ۵ استان

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، از مه گرفتگی در محورهای ۵ استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحمانی گفت: طبق آخرین گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم ‌اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج - تهران از پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره و باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین از پل استاندارد تا پل فردیس ترافیک نیمه‌سنگین و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود:‌ بر همین اساس در استان ‌آذربایجان غربی محور خوی - سلماس، استان مرکزی محورهای اراک - قم، اراک - سلفچگان، ساوه - همدان، استان همدان محور همدان- رزن، زنجان محورهای زنجان - دندی، زنجان - بیجار و ابهر - خدابنده، استان گیلان محور رشت - انزلی مه گرفتگی و کاهش دید گزارش شده است.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، گفت: در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

کد مطلب 3914220

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها