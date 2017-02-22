به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۳ سال (امید) آسیا ۱۱ تا ۱۹ اردیبهشت ماه سال ۹۶ به میزبانی ایران در شهر اردبیل برگزار می شود.

سرمربی تیم والیبال زیر ۲۳ سال ایران فردا پنج شنبه برای ارزیابی امکانات شهر اردبیل برای میزبانی و برپایی اردو در این شهر می شود.

خوان سیچلو در مدت اقامت خود در اردبیل از سالن های مسابقات، هتل های در نظر گرفته شده برای اقامت تیم های شرکت کننده و سالن های تمرین و بدنسازی بازدید خواهد کرد تا بر اساس این اطلاعات برای تیم زیر ۲۳ سال ایران برنامه ریزی کند.

در دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۳ سال آسیا ۱۳ تیم شامل ایران، چین تایپه، چین، ژاپن، تایلند، استرالیا، قزاقستان، فیلیپین، پاکستان، ازبکستان، سریلانکا، مالدیو و مالزی حضور خواهند داشت.

دور مقدماتی این رقابت ها در چهار گروه (سه گروه سه تیمی و یک گروه چهارتیمی) برگزار می شود که حضور ایران و فیلیپین در گروه نخست قطعی شده است و تیم سوم بعد از قرعه کشی مشخص می شود.

همچنین حضور تیم های تایلند و قزاقستان در گروه دوم، چین و استرالیا در گروه سوم و ژاپن و تایلند در گروه چهارم قطعی است.