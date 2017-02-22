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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۲۷

معظمی در دیدار معاون اول نخست وزیر روسیه:

ایران برای همکاری صنعتی با شرکت‌های روسی آمادگی دارد

ایران برای همکاری صنعتی با شرکت‌های روسی آمادگی دارد

رئیس هیات عامل ایدرو از آمادگی کشورمان برای همکاری صنعتی با شرکت های روسی خبر داد و گفت: شرکتهای خارجی می توانند با انجام سرمایه گذاری مشترک، در بازار ایران حضور پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایدرو، شووالف، معاون اول نخست وزیر فدراسیون روسیه و هیات همراه با رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دیدار و گفتگو کرد.

منصور معظمی در این دیدار گفت: در تفاهم نامه سیزدهمین کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و روسیه زمینه های مختلف  همکاری بین ایدرو و شرکت های زیر مجموعه آن با شرکت های روسی در جهت توسعه همکاری های صنعتی تعریف شده است.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با استقبال از همکاری با شرکت های معتبر خارجی، به ظرفیت های بزرگ کشور اشاره  و تصریح کرد: همانطور که چندبار عنوان شده شرکت های که قصد ورود به بازار ایران را دارند، باید سرمایه گذاری مشترک انجام دهند.

وی ابراز امیدواری کرد مذاکرات و توافق های صورت گرفته، ایجاد مجموعه های مشترک برای ساخت تجهیزات صنعتی در ایران را بدنبال داشته باشد.

 محور مذاکرات شووالف و معظمی در خصوص  توسعه همکاری صنعتی  ایران و روسیه بود. در خلال این مذاکرات منصور معظمی همچنین دیداری دوجانبه با الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه و مسئول کمیسیون مشترک روسیه و ایران داشت. در این دیدار طرفین در خصوص  چگونگی  افزایش  فرصت های  همکاری بیشتر در زمینه های نفت وگاز، صنایع هوایی و ریلی و خودرو تبادل نظر کردند.

کد مطلب 3914399

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