به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایدرو، شووالف، معاون اول نخست وزیر فدراسیون روسیه و هیات همراه با رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دیدار و گفتگو کرد.

منصور معظمی در این دیدار گفت: در تفاهم نامه سیزدهمین کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و روسیه زمینه های مختلف همکاری بین ایدرو و شرکت های زیر مجموعه آن با شرکت های روسی در جهت توسعه همکاری های صنعتی تعریف شده است.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با استقبال از همکاری با شرکت های معتبر خارجی، به ظرفیت های بزرگ کشور اشاره و تصریح کرد: همانطور که چندبار عنوان شده شرکت های که قصد ورود به بازار ایران را دارند، باید سرمایه گذاری مشترک انجام دهند.

وی ابراز امیدواری کرد مذاکرات و توافق های صورت گرفته، ایجاد مجموعه های مشترک برای ساخت تجهیزات صنعتی در ایران را بدنبال داشته باشد.

محور مذاکرات شووالف و معظمی در خصوص توسعه همکاری صنعتی ایران و روسیه بود. در خلال این مذاکرات منصور معظمی همچنین دیداری دوجانبه با الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه و مسئول کمیسیون مشترک روسیه و ایران داشت. در این دیدار طرفین در خصوص چگونگی افزایش فرصت های همکاری بیشتر در زمینه های نفت وگاز، صنایع هوایی و ریلی و خودرو تبادل نظر کردند.