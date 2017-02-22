یک سمن به ازای هر ۱۵ هزار جوان داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، نخستین کمیسیون مشارکتهای احتماعی و هویت با حضور حجتی مدیر کل مشارکتهای اجتماعی معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

در این نشست که در محل ساختمان شماره دو وزارتخانه برگزار شد، رضا حجتی با ارائه تعریفی از واژه مشارکتهای اجتماعی گفت: این مفهوم به معنای اقدامات و کارهای غیر دولتی سازمان یافته تو سط مردم است که در جامعه بروز پیدا می کند .

وی در ادامه سخنانش این سازمانها را به دو دسته سازمانهای متشکل غیر دولتی انتفاعی و غیر انتفاعی و سازمان غیر دولتی سیاسی و غیر سیاسی (اجتماعی) تقسیم کرد.

این مقام مسئول در ستاد ساماندهی امور جوانان در ادامه سخنانش به سازمانهای مردمی نهادی مثل جهاد دانشگاهی هلال احمر و بسیج هم اشاره کرد که حدفاصل بین دولت و مردم هستند و افزود: عالی ترین مشارکت، مشارکت غیر سیاسی غیر انتفاعی و مردمی است که ما در قالب سمن ها به دنبال آن هستیم.

حجتی با مهم خواندن نهادمند ساختن مشارکت های اجتماعی، اظهار کرد: سازمانهای مردم نهاد ما در بخش بین المللی و برون مرزی و حتی داخلی قدرتمند عمل نمی کنند وما باید تلاش کنیم فضا را برای حضور پرقدرت سازمان های مردم نهاد مهیا کنیم.

وی اثرات مثبت توسعه مشارکت های اجتماعی را مورد توجه قرار داد و توضیح داد : مشارکت اجتماعی با آسیبهای اجتماعی نسبت عکس دارد و اگر این تعاملات توسعه پیدا کند اسیبهای اجتماعی کمتر می شود.

مدیر کل مشارکتهای اجتماعی در ادامه سخنانش آماری در خصوص تعداد سمنهای فعال در حوزه جوانان ارائه کرد و گفت : هم اکنون به ازاء هر ۱۵ هزار جوان یک سمن وجود دارد که این تعداد به اعتقاد من بسیار اندک است.

وی در ادامه سخنانش باطرح این سوال که اساسا برنامه ریزی برای ترغیب بخش خصوصی و مردمی برای انجام امور مشارکتی چیست و چرا دولت باید در این خصوص هزینه وسرمایه گذاری کند؟ توضیح داد: براساس مطالعات انجام شده مشارکت اجتماعی به سرمایه اجتماعی می انجامد و در توضیح ساده تر اینکه مهارتهایی که توسط مشارکتهای اجتماعی انجام می شود در واقع سطوح ناصاف یک جامعه را صیغلی می کند.

این مقام مسئول خاطر نشان ساخت : گوهر سرمایه اجتماعی اعتماد است، واین اعتماد را می توان در میان مردم در زمان وقوع جنگ هشت ساله دید اعتمادی که بین مردم و مسئولان و مردم با یکدیگر وجود داشت.

مدیر کل مشارکتهای اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به دستور اصلی نخستین کمیسیون مشارکتهای اجتماعی و هویت جوانان پیشنهاد کرد اعضای کمیسیون به عنوان نماینده دستگاههای خود اقدامات صورت گرفت را بیان کنند.