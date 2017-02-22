لزوم توجه به آموزش تخصصی نیروی انسانی در معماری ناجا

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی در اولین همایش معماری ناجای آینده، گفت: از ابتکار برگزاری این همایش توسط مرکز راهبردی ناجا و از حمایت های فرمانده ناجا تشکر می کنم، این حمایت بسیار هوشمندانه است.

وی افزود: نیروهای مسلح موفق کسانی هستند که با نگاهی به آینده متناسب با تغییر و تحولات محیط ملی و منطقه ای در ارتقای کیفیت فرماندهی و بهره وری از تجهیزات و فن آوری های جدید سازمان خود را بازنگری و به روز می کنند.

سردار رحیم صفوی ادامه داد: به نظر من رویکرد معماری ناجا باید معطوف به یکپارچگی در خدمات امنیتی در کشور و ایده ال های رهبری در حوزه امنیت، همراه با رسیدن به تمدن اسلامی باشد. مرکز راهبردی ناجا به پشتوانه افراد صاحب نظر با برگزاری این همایش ها می تواند در رسیدن به معماری متناسب در افق ۱۰ ساله به ناجای ایده ال برسد.

وی درباره مولفه های تاثیر گذار در معماری ناجای آینده، گفت: اولین عامل تاثیر گذار شناخت و تشخیص صحیح از محیط منطقه ای است در این تشخیص و تغییر و تحولات باید راهبردهای امنیتی را مد نظر داشت.

سردار رحیم صفوی افزود: به نظر می رسد رژیم صهیونستی از آشوب های منطقه سوریه و اردن و فلسطین بیشترین بهره را طی این سال ها برده و با طولانی شدن جنگ در غرب خاورمیانه باید در فرماندهی برون مرزی، درون کشوری و دریابانی تمهیداتی بکار بندد.

وی با اشاره به گستردگی مرزهای ایران، گفت: وقتی همسایه ها در کنترل مرزهای شان ناتوان باشند حفاظت از این مرزها بر عهده ایران می افتد. بنابر این، نیروی انتظامی باید در معماری آینده در ماموریت های فرماندهی مرزبانی و کلانشهرها یک تدبیر اساسی بیاندیشد و در ماموریت مرزبانی و دریابانی در ۲۷۰۰ کیلومتر مرز دریابانی توجه بیشتری داشته باشد.

سردار رحیم صفوی تاکید کرد: نیروی انتظامی اولویت ها را در کلانشهرها باید رعایت کند، جمعیت تهران و مشهد افزایش یافته و بیش از ۷۰ درصد مردم شهر نشین شده اند و کلانشهرهای بزرگ را پدید آورده اند.

وی گفت: ناجا با امنیت اجتماعی، قاچاق، قتل، مواد مخدر و...، دارای تنوع ماموریتی خاصی است که در هیچ یک از ساختار نیروهای مسلح نیست. نیروی انتظامی با بدنه اجتماع در ارتباط است و طرف حاکمیت با مردم است، این نیرو باید از اقتدار و تجهیزاتی بهره مند شود. نیروی انتظامی در معماری آینده اش باید با رشد جمعیت نیروی انسانی خودش را معماری کند. و با رشد جمعیت، تناسب جرم را برقرار کند.

سردار رحیم صفوی ادامه داد: حرکت مجرمان به سمت استفاده از فن آوری است، اگر ناجا در فن آوری های جدید عقب بماند نمی تواند تسلطش را بر جرایم سایبری که دامنه گسترده ای دارند، مجهز کند.

وی با اشاره به دوربین های سطح شهر و دوربین های امنیتی، گفت: از وقتی این دوربین ها نصب شده اند جرایم کمتر شده اند بالاخره این سیستم های تصویری بسیار تاثیررگذار است در بازدیدم از مرکز فرماندهی پلیس تهران بزرگ می دانم که این دوربین ها در کاهش میزان جرایم موفق عمل کرده اند و باعث ایجاد امنیت شده اند.

سردار رحیم صفوی افزود: قدرت تحرک ناجا و مجهز شدن ناجا به انواع پرنده های بدون سرنشین و با سرنشین، خودروهای ویژه باید در دستور کار قرار بگیرد، برخی از این پرنده ها مجهز به موشک هستند می توانند خودروهای قاچاقچیان را مورد هدف قرار بدهند این افتخارات داخلی است نه خارجی. ما در ایران پرنده هایی طراحی کرده ایم که قابلیت دارد ۱۰۰۰ کیلومتر برود و برگردد.

وی گفت: سیستم های مخابراتی قوی باید وجود داشته باشد تا در کمترین زمان ممکن در جریان اتفاقات قرار بگیرد و تصمیم گیری دقیقی از محل و میدان حادثه داشته باشد.

سردار رحیم صفوی تاکید کرد: ناجای آینده باید بتواند نه با مراکز خودش بلکه با رده های بالاتره هم ارتباط برقرار کند.

وی ادامه داد: برنامه ششم توسعه از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ ادامه دارد، در این برنامه نیروی انتظامی هم متناسب با نیازها باید توسعه پیدا کند. در برنامه ششم توسعه سواحل مکران را در دستور کار قرار داده ایم .اول باید امنیت برقرار شود، بعد به فکر ایجاد پالایشگاه باشیم و ایستگاه مترو و فرودگاه تاسیس کنیم.

سردار رحیم صفوی گفت: در معماری آینده نیروی انتظامی بخش آموزش تخصصی نیروی انسانی که کارآمد، جذاب و هوشمند است باید مد نظر قرار بگیرد. افزایش کارگاه های آموزشی چون تربیت نیروی انسانی را بر عهده دارند بسیار حایز اهمیت هستند.

وی ادامه داد: جذب اعتماد مردم بسیار برای ناجا مهم است در اینجا نقش رسانه ها خیلی مهم است مردم باید پلیس را دوست داشته باشند و از پلیس حمایت کنند. از نظر من نیروی انتظامی آینده نیرویی مومن، مقتدر، جذاب، هوشمند، متحرک و مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات است.